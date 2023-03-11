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日本311地震12週年 學生發想利用氣球助避難

2023/3/11 13:16（3/11 16:15 更新）
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日本東北大學的研究生成田峻之輔研究如何利用紅色廣告氣球（圖）下方掛著用日文平假名書寫的「海嘯防災實驗」布條，引導民眾避難。（共同社）
日本東北大學的研究生成田峻之輔研究如何利用紅色廣告氣球（圖）下方掛著用日文平假名書寫的「海嘯防災實驗」布條，引導民眾避難。（共同社）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本311大地震屆滿12週年，目前就讀日本東北大學的研究生，在當年海嘯重災區的宮城縣正進行一項實驗：「利用廣告氣球引導民眾避難」。

日本「仙台放送」日前報導，311大地震後，讓外界再度認知到海嘯避難大樓的重要性，目前在日本各地，已有1萬5000多棟建物被指定為海嘯避難大樓。

為了讓連觀光客都能簡單得知避難大樓的位置，宮城縣內有一項利用「廣告氣球」的研究正在進行。

位於仙台市沿海地區的一處商業設施，目前正進行實證實驗，可以看到紅色廣告氣球下方掛著用日文平假名書寫的「海嘯防災實驗」布條。負責這項實驗的是東北大學研究生成田峻之輔。

成田受訪時介紹利用電腦虛擬實境（VR）重現鎌倉市的地貌並進行模擬，在被指定為避難大樓處放上紅色氣球，而氣球下方則吊掛著寫有「海嘯避難大樓」的布條。

成田2022年前往鎌倉觀光時，深感如果要避難時不知該往何處去，促成了自己目前正在進行的研究。

成田想出的避難引導做法是利用氣球。當地民眾在仙台市這處商業設施看到成田正在進行的實驗說，「（氣球）可以成為目標，是很好的作法」、「馬上可以注意到」；但也有民眾認為氣球下方掛的布條上文字太小。

雖然利用氣球來標示避難大樓的作法仍有課題待解決，但成田的指導教授、東北大學災害科學國際研究所所長今村文彥，期待氣球有機會成為傳達海嘯資訊的手段之一。

今村說，方法愈簡單，愈容易在災害發生時用來因應，「應該用各種方式來引導民眾（避難），我覺得（氣球）作為一種方式將受到關注」。

成田的目標是提出平常可以使用的防災方式，而這樣的自由發想，或許將會改變未來的防災準備工作。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120311

#成田峻之輔
#日本
#海嘯避難大樓
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