「鈴芽之旅」柏林影展亮相 導演：311震災仍在心中

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）以東日本311大地震為背景靈感的動畫電影「鈴芽之旅」前進柏林影展，導演新海誠謙虛表示，獲獎從來不是目標，他希望藉此機會傳達日本人民仍努力從災後復原中。

「鈴芽之旅」在日本票房賣破137億日圓（約新台幣30.79億元）、觀影人次破千萬，並於日前在第73屆柏林影展主競賽單元國際首映。這也是繼日本動畫名導宮崎駿作品「神隱少女」後，睽違21年，再有日本動畫電影入圍柏林影展主競賽單元，爭取最高榮譽金熊獎。雖然最終與獎項擦肩而過，依然別具意義。

「鈴芽之旅」首映後也獲得國際媒體盛讚，英國衛報（The Guardian）大讚「嘆為觀止且無比美麗」，英國國際電影雜誌Screen Daily更認為這是「動畫大師新海誠的集大成之作」。

導演新海誠、女主角鈴芽配音者原菜乃華及製作人川村元氣也一同出席柏林影展記者會。新海誠分享，他對於2002年「神隱少女」奪下金熊獎仍記憶猶新，當年正好是自己開始製作動畫的那一年，「讓我了解到日本動畫可以走到這麼遠的地方，獲得海外觀眾的認可，令我留下深刻的印象，我不敢相信自己現在也坐在這裡。」

當被媒體問及是否對獲獎抱有期望時，新海誠坦言，「我對於獲獎沒有什麼信心，但我認為這是一次很好的機會，也是一次非常寶貴的經驗，讓人們知道東日本311大震災一直留在日本人民的心中，至今不論是心靈或是土地都尚未從災難中回復。」

新海誠表示，「對我來說，獲獎從來就不是我的目標，我想用這部電影娛樂觀眾，打從一開始，我的目標就是要讓更多觀眾看到這部電影。就算『鈴芽之旅』沒有入圍任何影展，我也覺得並不是件壞事，因為我想要讓更多的年輕人看到這部電影。」

「鈴芽之旅」昨天起至28日於全台戲院舉辦特別搶先場，3月2日正式上映，並同步推出4DX、IMAX、Dolby Cinema版本。片商表示，3月2日至9日於影城購買「鈴芽之旅」電影票者，即可憑票至原購票影城，領取限定「電影珍藏膠捲卡」1張。（編輯：張雅淨）1120226