日本動畫資料庫上線 彙整逾百年約1.5萬作品資訊
2022/8/25 11:29（8/26 10:18 更新）
影片來源：アニメNEXT_100
（中央社東京25日綜合外電報導）彙整日本逾百年來所製作的約1萬5000部動畫作品詳細資訊的「動畫大全」資料庫，今天正式對外公開。據報導，這是全球最大的日本動畫資料庫。
日本放送協會（NHK）報導，負責營運資料庫的團體表示，希望這個資料庫對動畫研究等有所助益。
被命名為「動畫大全」的動畫資料庫，是作為紀念日本動畫100週年計畫中的一環所建置，蒐集日本境內從1917年首部動畫誕生以來約1萬5000部作品的詳細資訊，例如上映時間、製作人員、聲優（配音員）等。
負責營運資料庫的團體表示，日本動畫作品在此之前並未被完整蒐集，不少作品因為時間流逝而漏失相關資訊；這次是日本首次建置這樣的動畫資料庫。
共同社中文網報導，日本動畫協會今天宣布，這個資料庫可供民眾檢索日本國內製作的約1萬5000部作品基本訊息。據稱，這是全球最大的日本動畫資料庫。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110825
圖為名偵探柯南。（圖取自twitter.com/conan_file）
知名日本漫畫改編的「劇場版 咒術迴戰0」。（圖取自facebook.com/MedialinkTW）
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