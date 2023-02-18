杜琪峯柏林影展轟獨裁者對付電影 微博相關帳號被封鎖[影]

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香港導演杜琪峯（前左）16日在柏林影展記者會上發聲，指獨裁者對付電影，籲全球爭取自由的國家及人民支持電影，因為電影代人民發聲。（美聯社）

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（中央社台北18日電）香港導演杜琪峯近日在柏林影展記者會上發聲，指獨裁者對付電影，籲全球爭取自由的國家及人民支持電影，因為電影代人民發聲。據報導，杜琪峯的相關微博帳號已被封，作品可能被中國禁映。

綜合香港01、明報等港媒今天報導，杜琪峯是本屆柏林影展評審之一，2月16日在記者會上發表對電影價值的評論。事件發酵一日後，網友發現跟杜琪峯相關的微博帳號突然被封。

杜琪峯在記者會上被問及如何讓電影能夠長存下去？他表示，「我覺得電影呢永遠是前鋒，在前面，當如果有極權、人民失去自由的時候，電影通常首當其衝，好多地方都是這樣，一定是停止你的文化，而電影文化是直接進入觀眾的內在，獨裁者通常一定對付的是電影」。

杜琪峯又話鋒一轉提到香港，說「覺得香港…no，sorry，我想全球爭取自由的國家及人民，他們都要支持電影，因為電影代你發聲。」

報導引述「騰訊網」等陸媒報導，指杜琪峯疑發表不當言論惹爭議，微博帳號被炸」，又指「杜琪峯發表不當言論！離封殺不遠了，9部電影恐難上映」。

杜琪峯相關微博帳號「杜琪峯bot」內容被清空。如搜尋「杜琪峯bot」微博，網頁會顯示「該帳號因被投訴違反「微博社區公約」的相關規定，現已無法查看」字句。「杜琪峯影話」也看不到此前所有的貼文。

但中國網路社群也出現許多力挺杜琪峯的發言，「支持杜琪峯的言論！」、「很勇敢的發言，所謂的百花齊放已經消失很久了，電影越來越強調為政治服務」、「人家有說錯嗎？只要電影有一點諷刺社會現狀的元素，一律禁播，何來自由？」（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120218