親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）讚頌港府的紀錄片「春，又見香港」遭揭露獲得的國際電影獎項根本不存在，甚至連製作團隊都是假的。媒體深挖並報導中國政府如何透過西方面孔與假影展進行大外宣。

法國導演列李佛瑞（Benoît Lelièvre）今年為香港拍攝的紀錄片「春，又見香港」（Spring, Seeing Hong Kong Again）15日遭香港大學「中國傳媒研究計劃」揭露，這部電影從製作團隊到國際反響都疑似造假，為中國大外宣失敗案例。

在這部25分鐘短片中，中國政府不是極權壓迫者，而是善意管理者，協助香港從政治動盪與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復原。片中重申共產黨論述：貶抑香港民主運動，並對中國抗疫政策歌功頌德。

根據紀錄片方6月1日發布的新聞稿，「（坎城影展）觀眾在放映後鼓掌長達3分鐘。有些人表示，『被震攝，也改變他們對香港的印象』」，同時表示影片榮獲布拉格電影節的最佳紀錄片獎。

新聞稿一出，不少新聞或影視工作者立刻察覺異樣。捷克媒體Denik N記者看到宣傳後到場參與，發現根本沒有布拉格電影節，而所謂放映也只有兩人購票觀看，宣傳照片更是來自圖庫。

至於坎城影展，「春，又見香港」並非如「時代革命」在主會場放映，而是在花錢就可播映的「坎城電影市場展」（Marché du Film）上。

香港電影工作者K Tse於6月就在推特（Twitter）上表示，身邊沒人聽過這部紀錄片，並對比多張宣傳照與圖庫照，批評「大外宣機器又動起來了」。

儘管電影無論在何處都沒有激起水花，「中國傳媒研究計劃」仍繼續深挖，企圖揭露宣傳手法與網絡。

調查主筆、駐中國的荷蘭籍獨立記者宋楷文（Kevin Schoenmakers）指出，該片工作人員名單很可疑，幾乎都查無此人，更沒提及任何製作公司。

根據列李佛瑞臉書（Facebook），他已於2019年離開中國且再也沒回去。他拒絕回覆所有記者的問題，隨後更悄悄刪除領英（LinkedIn）上與紀錄片宣傳品的合照。

唯一找得到的是影片兩位顧問，其中一位為立場親中的導演金華青，然而他本人卻否認參與這部紀錄片。

另一位則是希臘「耶拉派特拉國際紀錄片電影節」（IDFI）藝術總監瓦拉西（Eleni Vlassi）。該影展與中國關係密切，推「中國夢」計畫，與中國不同電影節合作，但此計畫卻從未被其他影展提及。IDFI也多次頒獎給與電影無關的中國文化和醫學「研究者」。

金華青在紀錄片「香港，請再次閃耀」（Hong Kong - Please shining again）中批評反送中運動為「外部勢力搞亂香港」，這部片於2020年獲得IDFI「最佳外語短片獎」。然而「立場新聞」當時調查發現，宣布獲獎時報名尚未截止，且該獎項也不存在於電影節獎項清單。

Denik N報導，「春，又見香港」布拉格放映申請者為王杰；「中國傳媒研究計劃」發現，王杰的公司與陝西地方政府關係密切，專幫影片參與國際競賽，其中許多是沒名氣的小影展，更有掛羊頭賣狗肉的假影展。

這些影展有官網，也在許多電影節報名網上註冊，到處盜用其他電影節活動照片，有的更是不存在，例如亞特蘭大競賽電影節（Atlanta Award-Qualifying Film Festival）、華盛頓電影節（Washington Film Festival），獎項可信度令人質疑。

法國新聞網站Slate於17日刊登「春，又見香港」的報導，寫道：「雖無法完全認定中國政府與宣傳部在背後運作，但也足以提出嚴正質疑...為改善形象，中國在過去幾年來大規模投資電影製作。」

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法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）研究員夏宏（Paul Charon）告訴Slate，中國宣傳手法大都很拙劣，在這個案例中，列李佛瑞很可能只是一個在中國宣傳工具上掛名的人。官員進行宣傳也不在意管道或效果，達到上級要求的績效才是最重要的。

中國傳媒研究計劃主任班志遠（David Bandurski）則表示，「這是個顯示中國攪局後，如今電影產業亂象的完美例子」。他說，中國官方大外宣大多很諷刺，他們不在乎巴黎或柏林觀眾的真實想法；他們在意的是，上級怎麼想。「春，又見香港」就是一個充滿騙局的例子。（編輯：郭中翰）1110822