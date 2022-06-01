美媒：重量不重質 中國環球電視網大外宣失敗

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（中央社台北1日電）前身為中國中央電視台外語國際頻道的環球電視網，肩負國家主席習近平委以說好中國故事的大外宣重任；美國媒體報導，這個官方喉舌由於發稿重量不重質，根本無從發揮真正媒體影響力。

總部位於美國華盛頓的英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）5月28日報導，歷經重大組織變革，央視外語頻道在2016年12月31日更名為環球電視網，在官僚體系中與央視位階同等。

儘管型態是獨立於央視之外，環球電視網與央視仍合署辦公且資源共享。環球台址就是央視位於中國首都北京的總部大樓，這棟建築物被當地民眾暱稱為大褲衩。

報導指出，習近平高度重視環球電視網，他曾在2016年開播時發表公開信祝賀，期許「說好中國故事並傳揚中國聲音」，宣稱環球電視網的目標就是向世界展現，中國是「和平促進者、世界發展貢獻者與國際規範維護者」。

不過這家官媒辜負了習近平的殷切期盼，諸多媒體觀察人士總結，環球電視網根本沒有獲得任何顯著的國際認同及受眾。新浪播客創辦人、網路媒體Supchina特約編輯郭怡廣曾說，環球電視網「可說是全世界最無聊的新聞頻道」。

報導剖析，藉由環球電視網推特（Twitter）頁面即可窺得大外宣失利原因。頁面累計追蹤者超過1330萬人，4月30日至5月13日，每天發文平均達144則，5月20日更超過200則，堪稱追蹤人數最多、最活躍的中國官媒推特專頁。

這個發推文數量使愛用推特發聲的美國前總統川普（Donald Trump）與世界首富馬斯克（Elon Musk）都相形見絀。這些推文看似發不停，卻乏人聞問，4月30日至5月13日，平均每則只有7個轉發及23個按讚。

追究導致環球電視網大外宣不力的原因，並非如許多人以為可能是創意自由受限；相反的，據某個不具名與台裡社群媒體團隊共事的實習生透露，環球電視網的內容並非由上而下交辦。

流程原則上是由每個編輯先提出在社群媒體發文的構想，再由總編輯挑選最合適題目；編輯完稿給總編輯過目後發稿。這名實習生說，總編輯通常只會糾正文法及數字的錯誤，不會實際干涉內容。

製作人是位階較高的部門主管，有時在發稿前會做最後確認，但這並非慣例，只是偶一為之，因為製作人行程滿檔且任務繁重。

報導直指，環球電視網推特大外宣失利主因就是只重視發文數量而不顧品質，只看量向來是中國官場通病，因為主管是依據幹部責任制考核下屬，藉此評斷他們的工作表現及拔擢。這樣的晉升制度讓官員一昧地衝目標量，好讓考核官員看到績效，但卻看不到難以衡量的「高品質」。

環球電視網的推特團隊每天都有必須達到的發文目標量，確切數字不清楚，發文量可能按日決定。重量不重質可能也與對手官媒「人民日報」海外版、「中國日報」有關。

報導表示，中國日報的推特帳號追隨者大約420萬人，4月30日至5月13日，平均每天發文65則，每則平均獲得9人轉推與20人按讚。

環球電視網內深喉嚨透露，台內高層曾公然在幕僚會中說，短期目標是「超越中國日報的國際影響力」，所以幹部們以推文發量超過中國日報視作表現優異和認真工作的佐證，藉此攀高位或爭取更多資源。

報導提到，衝高推文發出數量意味著編輯不在意品質，因為他們承受趕緊發文的壓力，推特團隊必須超時加班，直到完成當日發文量，當然，若是提早達標也可以早早收攤閃人。

不具名實習生坦言，就算不少編輯有意在內容創意發想上有所表現，但是達標壓力迫使他們只得犧牲理想而追求量大。

求數量最大化的編輯策略也給眾多主編們帶來壓力，由於得應付每天的推文量，總編輯不太可能在發文前大改，主編們通常也不在意每則推文能吸引多少讀者。

報導認為，更糟糕的是，許多環球電視網的主編甚至不是傳播院校科班生，由於環球電視網無法給新人北京的戶口，難以徵募中國知名傳媒科系院校畢業生。

某位中國最頂尖傳媒學府中國傳播大學的學生說，許多同儕寧願效力人民日報與新華社，因為這兩個單位可提供北京落戶選項。

受訪的環球電視網實習生說，不懂媒體的主編們既不懂也不關心是否打動讀者，他們只在意上線則數是否達到每天的指定數量。

報導提到，環球電視網追量造成的負面效應顯而易見，品質低落的文章發不停，流失了不少追蹤者，這從每日發文量與轉推和按讚數不成比例即可得知，發文越多但可能造成追蹤者更無感的現象。

環球電視網的推特帳號也凸顯中國官方喉舌難以適應資訊開放的環境，因這些媒體工作者的職責幾乎可說是負責填滿版面，務必大量灌輸中共當局的聲音給民眾，並消弭「雜音」。

在開放的訊息空間競爭就不同了，受眾可以選擇他們想要接觸的媒體，大量品質粗糙內容只會流失讀者。

報導提到，除非傳聲筒能克服官僚主義的慣性，調整獎勵幹部的機制，讓他們在開放的環境中競爭，否則中國當局致力於藉由官媒投射軟實力仍將無效。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110601