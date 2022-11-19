國安法箝制 金馬獎入圍紀錄片憂鬱之島香港難見

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影片來源：憂鬱之島 Blue Island

（中央社台北19日電）第59屆金馬獎頒獎典禮今晚舉行，入圍的香港紀錄片「憂鬱之島」因港區國安法箝制而在香港本地難上映。

香港導演陳梓桓執導的電影憂鬱之島獲金馬獎提名角逐最佳紀錄片獎項，卻因港區國安法作梗而無法在香港上映。

在此之前，原定參加香港三項電影節的台灣電影「逃跑的人」、「唬爛三小」和「隔離丁尼」也因過不了審查而被要求刪改，原創者不同意，決定寧可不放映。

美國自由亞洲電台（RFA）18日報導，有東方之珠美譽的香港向來是亞洲電影產業的翹楚，80年代鼎盛時期年產量更達300部，被譽為東方好萊塢。

支持香港民主運動的「紐約香港關注組」（NY4HK）創辦人楊錦霞說，只有在開放的社會，藝術家才會有出路，「（審查）所設置的gate（門）他們無法突破，他們的想像和創作空間一定會受到限制」。

楊錦霞表示，之前較多影片披露社會弱勢群體，引導社會更多關注這類人的困境，但審查制度重挫香港文藝，影視行業原有的社會影響力必將受箝制。

前「北京之春」雜誌主編胡平分析，中國在前領導人江澤民、胡錦濤時期的文藝創作環境還相對寬鬆，現任領導人習近平上台後、尤其是香港國安法實施後，導致香港文藝全面倒退，政治因素也導致成龍等港星向北京表忠心，而自我審查、自我閹割。

報導說，2020年香港國安法實施以來，香港自由的空間進一步被壓縮。去年10月，香港立法會以維護國家安全為由，通過「電影檢查修訂條例」，當中明文規定，嚴防影片鋪陳「鼓動、美化或支持危害國家安全的內容」。

據表示，影片內容若被認定不利於國家安全，將被撤銷上映許可，違者可處最高3年監禁或港幣100萬（約新台幣397萬元）罰款。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111119