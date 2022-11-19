金馬59頒獎亮點 謝盈萱獨撐主持、張艾嘉影后熱門

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（中央社記者王心妤台北19日電）第59屆金馬獎今晚頒獎。5大亮點中，港片「智齒」入圍14獎暫居大贏家，「咒」緊追在後，影帝中黃秋生強碰游安順、林家棟，影后有老將張艾嘉領軍，謝盈萱的主持也令人期待。

第59屆金馬獎今晚在國父紀念館登場，現場星光熠熠。第1個亮點是影后謝盈萱獨撐典禮主持，頒獎典禮形象影片中，謝盈萱一人分飾4角重現經典片「孤味」，另外也加碼演出讓她封后的「誰先愛上他的」劉三蓮，頒獎典禮將會有什麼精彩橋段，讓觀眾相當期待。

第2個亮點則是影帝、影后競爭激烈。影帝中，黃秋生以「白日青春」三度入圍金馬獎最佳男主角，距離上一次入圍已經23年；林家棟2020年曾以「手捲菸」叩關影帝，今年再以「智齒」競逐，另外還有「一家子兒咕咕叫」游安順、「罪後真相」張孝全、「窄路微塵」張繼聰。

香港電影「白日青春」入圍第59屆金馬獎6項大獎，港星黃秋生（左）和巴基斯坦裔素人男孩林諾（右）分別入圍最佳男主角與最佳新演員獎項。（采昌國際多媒體提供）

影后入圍者中，張艾嘉從1976年以「碧雲天」入圍最佳女配角後，每個10年都有作品角逐金馬獎，今年是以「燈火闌珊」再角逐影后；蔡亘晏則是在「咒」才第一次擔任電影女主角，為了母愛犧牲一切的高張力演出也獲得肯定；另外還有香港金像獎影后「智齒」劉雅瑟、「花路阿朱媽」洪慧芳、「窄路微塵」袁澧林。

第3個亮點中，找來歌手A-Lin和李玖哲作為表演嘉賓，A-Lin將演唱多首族語歌曲，包含「不要放棄」「ROMADIW 一起來唱歌」；歌王李玖哲則用歌聲帶領觀眾追思逝世影人。

第4個亮點則是今年頒獎嘉賓星光熠熠。不只3名金馬影后張艾嘉、桂綸鎂、賈靜雯都擔任頒獎嘉賓，國際影人方面，還有日本影后黑木瞳與坎城名導是枝裕和都將擔任國際頒獎嘉賓。

第5個亮點則是本屆入圍者中有多人刷新紀錄，包含最佳新人獎中，7歲童星黃歆庭以「咒」角逐最佳新人獎，打破此獎項最年輕紀錄；另外還有以「海鷗來過的房間」入圍最佳新導演的孔慶輝，是導演類獎項首名澳門籍創作者入圍。（編輯：方沛清）1111119

日本奧斯卡影后黑木瞳（圖）應金馬獎邀請來台頒獎，她18日在台北出席記者會，受訪時透露想與金馬影帝張震合作拍片。中央社記者鄭清元攝 111年11月18日

圖為謝盈萱10月22日以黑色高衩裙裝在金鐘獎紅毯亮相。（中央社檔案照片）