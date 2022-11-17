金馬最佳新人方郁婷入圍女配 盼與韓星南柱赫合作

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（中央社記者王心妤台北17日電）方郁婷去年以「美國女孩」摘下金馬最佳新演員獎，今年再以「罪後真相」角逐最佳女配角。方郁婷表示，目前雖以學業為重，還是會利用寒暑假拍戲，未來最想跟韓星南柱赫合作。

方郁婷去年在「美國女孩」中飾演女主角梁芳儀，雖然是第一次演戲，但詮釋青少女叛逆和家人之間細膩的情感都自然動人，最終獲得金馬獎最佳新演員肯定。她今年在「罪後真相」飾演劉真真，改變ABC口音，劇中與張孝全和陳昊森都有精彩互動。

方郁婷接受中央社記者訪問表示，去年得獎後確實有點壓力，「有時候拍戲不知怎樣表現角色的感情，要花時間進去角色的時候會有壓力，擔心會拖到大家的時間。」她笑說現在不太敢打扮得太邋遢就出門，也曾有吃飯被服務生認出來的經驗。

方郁婷此次調整口音，一改過去觀眾對她是ABC的印象。她透露，這次有邀請中文老師陪讀劇本，一字一句糾正口音。中文音調很困難，有些四聲的音會讀得太輕，這部分就被糾正過許多次。

這次在「罪後真相」中跟「男神」張孝全對戲，方郁婷說，同學不認識張孝全，反而聽到她要跟陳昊森合作很羨慕，但張孝全很親切，念錯台詞也會安慰她。陳昊森在「刻在你心底的名字」形象比較嚴肅，真正相處才發現對方愛開玩笑。

方郁婷表示，雖然目前以課業為重，但已開始主動接觸更多國片，希望多認識一些演員，因為未來都可能有合作機會；至於想挑戰什麼角色，她想嘗試「子彈列車」中，外表可愛但內心腹黑的「王子」；最想合作的演員則是韓國男星南柱赫，如果能見面，第一件事就是拍照留念。（編輯：屈享平）1111117