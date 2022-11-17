金馬導演類首名澳門入圍者 孔慶輝曾陷創作黑洞

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澳門導演孔慶輝以電影「海鷗來過的房間」入圍第59屆金馬獎最佳新導演等獎項，他受訪時形容創作過程壓力大到像是掉進黑洞，連剪接也剪到麻木，靠著女兒才走出來。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月17日

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（中央社記者王心妤台北17日電）澳門導演孔慶輝以「海鷗來過的房間」入圍第59屆金馬獎新導演獎，也是導演類獎項首名澳門入圍者。孔慶輝花了8年創作首部長片，也曾掉進創作黑洞，靠著女兒出生才走出來。

孔慶輝曾以短片「撞牆」入圍2016年金馬獎最佳劇情短片，是第一個入圍此獎項的澳門作品；今年則以長片「海鷗來過的房間」競逐最佳新導演獎、最佳攝影獎、最佳音效獎。

孔慶輝接受中央社記者專訪表示，很早之前就注意到台灣廣告的創意，也很仰慕台灣廣告名導羅景壬，因此決定到台灣念書，但來到台灣發現學到更多的是行銷，直到返回澳門進入劇場，才真正開始影像創作。

擁有來自舞台劇的養分，孔慶輝在創作初期就決定首部長片要有舞台劇元素，還曾想拍出舞台劇人物到了現實生活卻回不了家的喜劇，孔慶輝在8年創作期嘗試過多種可能，劇本也大改過多次。

孔慶輝表示，因為是首部長片有著龐大壓力，覺得寫不好就會修改，片中作家角色陷入寫作瓶頸改行當房屋仲介，或許某部分就來自於他在創作過程的低潮。孔慶輝形容創作期間掉入黑洞很多次，連剪接也剪到麻木，「這是一部什麼樣的片子，開始有點沒有把握。」

孔慶輝感謝去年誕生的女兒，將他帶離創作黑暗期，「是因為她出生，我想到電影放那麼久，如果最後我決定放棄，我要怎麼走我的路呢？」

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孔慶輝表示，導演在澳門不太會被看作是一門職業，比較像是嗜好，這次入圍金馬獎，是一個重要的肯定。至於被金馬執委會執行長聞天祥誇獎作品是「濱口龍介遇上蔡明亮」，他則害羞表示，「把我放下來吧！」

孔慶輝透露，已經開始思考下部作品，因為以前是喜劇演員，下一部作品希望是喜劇，「我拍完『海鷗』之後太痛苦了，我那時候想，我下一部一定要拍很開心的片。」他也提到，若有合適的故事，希望能來台灣拍攝。（編輯：張雅淨）1111117