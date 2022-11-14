「花路阿朱媽」入圍金馬 導演盼鼓勵媽媽們追求人生

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（中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電）新加坡導演何書銘首次執導長片就獲得金馬獎4項提名，從小看金馬長大的他不禁直呼：「沒想到竟然有機會去金馬。」透過「花路阿朱媽」這部電影，他希望鼓勵媽媽們勇於追求人生。

36歲的何書銘過去作品多為短片，「花路阿朱媽」是他首次執導的長片，更是首部新加坡、韓國合拍片。這部作品堪稱近期新加坡討論度最高的電影之一，不僅獲得今年金馬獎4項提名，包括最佳新導演、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳男配角等，還將代表新加坡角逐奧斯卡金像獎最佳國際影片。

「花路阿朱媽」電影橫跨新加坡、韓國兩地拍攝，由新加坡實力派女星洪慧芳首挑大梁，卡司陣容還包括韓國資深演員鄭東煥及在人氣韓劇「海岸村恰恰恰」飾演警察的韓星姜亨錫等，呂珍九也客串演出「劇中劇」。

金馬獎頒獎典禮預計19日在台北舉行，入圍的何書銘、洪慧芳及鄭東煥預計都將親自出席。何書銘明天還將出席一場放映會與台灣觀眾互動，16日也會參加金馬「新導演論壇」，分享創作心得。

談及人生首度參加金馬獎，何書銘日前接受中央社記者專訪時表示，「壓力當然是大」，但被提名是很大的榮幸。自己從小看金馬獎長大，「沒想到竟然有機會去金馬」。

他說，身為導演，很珍惜這次參加金馬與其他電影人交流的機會，同時也希望藉由這部電影讓台灣觀眾認識新加坡資深演員，看到「新加坡電影其實是有很多故事」。

「花路阿朱媽」劇情描述一位愛看韓劇的新加坡大嬸（洪慧芳飾）原跟兒子一起報名參加韓國旅行團，卻臨時被放鴿子，後來她決定獨自按計畫出發，不料，到了韓國不久就意外被導遊丟包在大街上。大嬸後來遇到鄭東煥飾演的保安大叔，兩人因而發展出一段溫馨的跨國友誼，也因著這趟意外之旅，她回國後決心追求人生第二春。

事實上，劇本靈感來自何書銘的媽媽。幾年前，何書銘在洛杉磯求學，媽媽常在視訊通話時跟他分享追韓劇的心得，他才發現原來「媽媽也是會想創造自己的快樂」。

何書銘說，他在寫劇本的時候就知道一定要到韓國拍攝，為了劇本需要，自己飛了韓國2、3趟實地考察，還報名參加韓國旅遊團，與20多位新加坡大媽一起遊韓國。

耗時6年的時間終於完成劇本，電影在去年底開拍、今年2月殺青，包括在韓國拍攝20多天，在新加坡拍了5天，何書銘透露，這次找來韓籍攝影師合作，一來比較了解韓國拍攝，且與當地工作人員討論也比較順暢。

談到這次星、韓合作，他說，韓國劇組對電影有很深刻的討論，包括演員及美術工作人員，過程讓他學到很多，對拍電影的想法變得更加成熟。他也希望這次新加坡與韓國的合拍片有助提升新加坡電影製作水準。

有趣的是，電影不僅出現大量韓國場景、甚至還有「韓劇」片段，不禁讓觀眾產生在看韓國電影的錯覺。不過，對何書銘而言，這就是新加坡電影，故事主角是新加坡大媽。

「講新加坡故事不一定要在新加坡本土拍」，他說，其實也可以到國外，用國際化的方式來說故事。

「花路阿朱媽」自10月底在新加坡上映以來，好評不斷。但或許美中不足的是，電影因「部分成人內容」被當局列為NC16級別，16歲以下觀眾不得到電影院觀看。

何書銘坦言，對此感到「很失望」。他認為，這部電影其實很適合闔家觀賞，故事主軸是一位大媽尋找快樂的故事，只有一小部分用很隱晦的方式描述兒子出櫃，劇情著重的是媽媽當下的反應。

他直言，這樣的電影審查制度對新加坡電影產業發展不太有幫助。有些觀眾看完電影後，仍不明白為何分級是NC16，甚至有不少家長帶著14、15歲的孩子到電影院，才發現因為分級限制，孩子不能進戲院看這部電影，「我覺得有點可惜」。

「花路阿朱媽」12月底將在台灣上映，預計明年也會在韓國上映。（編輯：陳惠珍）1111114