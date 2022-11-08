神人之家角逐金馬紀錄片 導演見父癌末仍堅持拍攝

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紀錄片「神人之家」入圍第59屆金馬獎最佳紀錄片，導演盧盈良8日分享拍攝點滴，他期望未來能繼續拍片，因為是「最幸福的事」。（傳影提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月8日

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（中央社記者王心妤台北8日電）「神人之家」入圍第59屆金馬獎最佳紀錄片，導演盧盈良今天受訪表示，雖然拍攝過程逢父親罹癌過世，但也是希望拍下父親最後的一段路，即便有過猶豫，仍決定堅持拍攝家庭故事。

「神人之家」導演盧盈良離家20年後，選擇回到家鄉用鏡頭重新面對家人。從看著國小就能通靈的哥哥與12尊神明，是救贖或是詛咒，盧盈良透過鏡頭記錄家人的日常百態，看見家裡的傷口與疤痕。

「神人之家」是今年台北電影獎大贏家，摘下最大獎百萬首獎。盧盈良表示，從小就讀放牛班，曾被親戚認為長大不會有好發展，這次獲得肯定，不只媽媽開心，也有較少聯絡的親戚朋友來電祝賀。

「神人之家」最後拍下父親罹癌過世的過程。盧盈良表示，在父親重病時的確曾希望對方早點離開，不只是因為醫藥費龐大難負擔，另一方面也是希望父親早日脫離病痛。盧盈良表示，因為家人與爸爸的關係不睦，家人在世時都不親近，但爸爸過世後，媽媽仍會想念對方。

盧盈良說，選擇拍攝爸爸生病的最後一段時光，也是想知道爸爸會不會改變。盧盈良坦言，常說家裡很開明，其實是爸媽只能顧好三餐，根本沒時間管小孩；父親半夜坐在客廳熬夜簽牌，他也會試著告訴自己，爸爸或許在等兒子回家，「這樣我才能讓自己好過一點。」

盧盈良表示，「神人之家」獲得台北電影獎新台幣百萬元獎金後，自己分文不留的分給工作人員和投入電影行銷，但獲得獎項肯定，籌備下一部作品的資金也比過去順利。

盧盈良說：「這輩子最幸福的事，就是可以一直做喜歡做的事，我沒有什麼心願，但每部片都有想要挑戰的東西，我就是試著走完它。」

「神人之家」將於11月25日全台上映。（編輯：張雅淨）1111108