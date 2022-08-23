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神人之家摘北影百萬首獎 返鄉放映惹哭導演家人

2022/8/23 13:35（8/23 14:21 更新）
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紀錄片「神人之家」由導演盧盈良（左4）花3年拍攝，摘下2022年北影百萬首獎，21日回到盧盈良的家鄉嘉義放映。圖為盧盈良與家人合影。（傳影提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月23日
紀錄片「神人之家」由導演盧盈良（左4）花3年拍攝，摘下2022年北影百萬首獎，21日回到盧盈良的家鄉嘉義放映。圖為盧盈良與家人合影。（傳影提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月23日
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（中央社記者王心妤台北23日電）紀錄片「神人之家」由導演盧盈良花3年拍攝，摘下今年北影百萬首獎，21日回到導演家鄉嘉義放映，盧盈良原本害怕家人看完反應，但他們不只感動，還落淚表示能拍下真是太好了。

盧盈良表示，「神人之家」拍攝契機是離家24年後突然接到母親的電話，讓他決定返回嘉義民雄，並拍下與家人真實的生活狀況。家人雖然都是被拍攝者，但都沒有看到任何片段，直到這次看到電影都感動落淚，甚至表示，生活片段能被拍下真是太好了。

盧盈良在片中提到與家人的關係，哥哥阿志從國中開始通靈，父親則是耽溺於賭博，讓家中經濟不穩，盧盈良憤而離家。盧盈良表示，「『神人之家』其實是以質疑信仰為出發點，但生活不順遂時，我仍會祈求神明幫助度過難關。」

盧盈良表示，藉由拍攝，與家人的疏離與怨懟也漸漸消失，是最開心的事，唯一的遺憾是在天上的父親沒看到電影完成。

「神人之家」將於11月25日上映。（編輯：張雅淨）1110823

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