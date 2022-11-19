金馬獎第59屆 直播管道看這裡

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第59屆金馬獎19日登場，演員張艾嘉（左起）、蔡亘晏等人爭影后；演員黃秋生、張孝全等人角逐影帝。（中央社檔案照片）

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（中央社網站19日電）第59屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北國父紀念館舉行，曾奪下金馬影后的謝盈萱首度挑梁主持頒獎典禮。最佳女主角由張艾嘉力抗「咒」的蔡亘晏，以及來自新加坡的洪慧芳、香港演員劉雅瑟與袁澧林；最佳男主角為港台大戰，香港演技派男星林家棟、黃秋生、張繼聰來勢洶洶，台灣有游安順、張孝全力爭獎留寶島。

香港金像獎影帝林家棟及新科影后劉雅瑟主演的「智齒」獲14項提名，成為本屆入圍大贏家；國片「咒」與「一家子兒咕咕叫」入圍13並列第2，「哈勇家」與「白日青春」也備受矚目。

表演嘉賓部分，身為阿美族的A-Lin將演唱多首族語歌曲，金曲歌王李玖哲將為追思逝世影人紀念橋段獻唱。另外，今年金馬獎終身成就獎頒給多次與台灣電影教父李行合作的賴成英、靜態攝影大師張照堂。賴成英盼將榮譽歸給長期合作的夥伴，張照堂希望喚起更多人對紀錄片的重視。

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