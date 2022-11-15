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張艾嘉跨世代競逐金馬影后 蔡亘晏「咒」母愛逼人

2022/11/15 11:42（11/15 12:11 更新）
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影片來源：燈火闌珊

（中央社記者王心妤台北15日電）第59屆金馬獎將於週六登場。跨世代影后張艾嘉帶著懷念香港的「燈火闌珊」強勢入圍影后，紅遍亞洲的「咒」蔡亘晏同場競技，也有來自新加坡的洪慧芳、香港金像獎影后劉雅瑟等。

張艾嘉擁有導演、演員、編劇、歌手等多重身分，今年競逐最佳女主角獎，也是她第19度入圍金馬獎。金馬執委會主席聞天祥也表示，張艾嘉從1976年以「碧雲天」入圍最佳女配角後，每個10年都有作品角逐金馬獎，「比梅莉史翠普還快達成」。這次在「燈火闌珊」中，電影從香港霓虹燈的式微帶出她與亡夫的感情，懷念夫妻情，也思念舊香港。

「咒」以偽紀錄片手法，讓觀眾更有沉浸式體驗，蔡亘晏飾演的單親媽媽遭邪神詛咒糾纏的經過，也一步步將觀眾拉近「咒」的恐怖世界；此部片是蔡亘晏首次擔綱女主角的電影，她在片中對鏡頭崩潰爆哭的鏡頭，雖然讓觀眾感受到母愛的偉大，卻也帶給觀眾更大的恐懼。

「智齒」是今年金馬獎入圍大贏家，全片以黑白色調呈現，改編中國同名犯罪小說。劉雅瑟飾演社會底層的女子，為了求生存遊走在黑、白之間，也有被痛打、強暴等多場激烈戲，她也憑此摘下第40屆香港金像獎影后。

演員洪慧芳在「花路阿朱媽」中飾演一手拉拔兒子長大的寡婦，為兒子付出所有，卻找不到人生重心，因為兒子的放鴿子，洪慧芳決意照原定計畫赴韓國旅遊，卻意外被旅行團「弄丟」，展開溫馨又搞笑的旅程。洪慧芳片中時而展現面對孩子長大離巢的母親苦澀，也有在異鄉迷路的可愛無措。

香港演員袁澧林以「窄路微塵」問鼎金馬影后。袁澧林從模特兒跨界演員，這次飾演年輕單親媽媽，雖然辛苦，仍盡力和女兒過好簡單的生活，片中談到疫情的衝擊、親情、愛情，卻不顯得沉重，或許有些惆悵，更多的是看見生活中溫暖的微光。（編輯：陳仁華）1111115

影片來源：Netflix Asia
影片來源：太陽娛樂文化電影頻道
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