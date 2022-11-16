張孝全「罪後真相」爭金馬影帝 從角色發現新的自己

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影星張孝全在電影「罪後真相」一改過去戲路，飾演一名失去妻子、追逐流量的名嘴，也憑藉此片入圍第59屆金馬獎最佳男主角獎。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月16日

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（中央社記者王心妤台北16日電）演員張孝全在「罪後真相」一改過去形象，並以此入圍第59屆金馬影帝。張孝全回憶剛出道時對表演並沒有太多想法，現在則能從角色挖掘新的自己，未來想挑戰警察、醫生等角色。

張孝全在「罪後真相」飾演失去妻子的名嘴，被逃獄的陳昊森挾持後，為了緊跟流量，他宣布重啟調查，卻在查案過程中發現不同的真相。

張孝全接受中央社記者專訪表示，當時看完劇本後就積極想和導演深聊，也曾擔心自己會無法接到這個角色，事前更看了多名名嘴的表現方式。

片中加入「網路正義」元素，張孝全表示，作為公眾人物，不會完全不看大家意見，但會選出有意義的回應，「真心的建議可以感受到，無聊的攻擊也可以感覺到。」

張孝全表示，以前演出會太有使命感，因為希望某個議題會被看見，但成果不如預期就會失望；現在則以「喜不喜歡故事角色」出發，相信完成作品後，議題就會和作品一起存在，不用逼觀眾一定要看見什麼。

張孝全在片中是單親爸爸，與飾演女兒的方郁婷有許多互動。戲裡戲外都是人父的張孝全表示，過往是透過角色感受故事裡的家庭，現在有了真正的經驗，也會有更多真實的感情、更多的理解。

張孝全表示，現實中剛結婚與當爸爸時有過掙扎期，「一開始的我很糟糕，還是比較自我。」他說自己是個很需要自由的人，花了點時間調整心態，才能將重心放往家庭，並笑說：「我現在已經快要沒朋友了。」

張孝全今年嘗試多種類型的角色，從電影「童話．世界」的律師到「罪後真相」的名嘴，他提到，未來還想嘗試警察或是醫生角色，也對約翰希南（John Cena）飾演的美劇角色「和平使者」感興趣，期待還能演出更多元作品。（編輯：張雅淨）1111116

影片來源：伯樂影業股份有限公司 Bole Film