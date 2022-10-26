安心亞「罪後真相」形象大變 張孝全笑稱認不出

（中央社記者王心妤台北26日電）電影「罪後真相」今天舉辦首映會，演員張孝全與安心亞再度合作，安心亞從甜美前女友變成憔悴的餐車老闆娘，張孝全說：「我認不出來，她就站在我面前。」

安心亞片中與陳昊森有動人姊弟情，跟張孝全也有緣分。兩人曾在電影「被偷走的那五年」合作，安心亞表示，「其實很緊張，上次是漂亮的前女友，這次憔悴又滄桑，怕醜到他認不出來。」張孝全也承認，到了片場後好奇安心亞在哪邊化妝，直到工作人員幫忙尋找，才發現安心亞就在眼前。

謝章穎在片中跟演員詹子萱、陳昊森、張孝全都有動作戲。他透露拍攝過程都是來真的，「像孝全哥叫我認真推他，他真的很壯，我推不動。」謝章穎也表示和陳昊森的推打戲打得最輕鬆，「我們像兄弟一樣，打起來比較放鬆。」

新生代演員詹子萱片中飾演棒球場情殺案受害者，首次演出電影就要扮成「屍體」。她分享當天光是特效化妝長達5個小時，躺在血漿中一整天，「這是很神奇的體驗，因為血漿是溫熱的，我越來越相信這件事是真的，開始有了人生跑馬燈，沒辦法控制自己的眼淚。」

「罪後真相」將於28日全台上映。（編輯：張芷瑄）1111026