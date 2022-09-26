陳昊森「罪後真相」扮逃犯太入戲 買菜遭警盤查

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演員陳昊森在犯罪懸疑電影「罪後真相」中詮釋逃犯，一度入戲太深、有著冰冷眼神，讓他私下外出買菜遭警察攔下盤查。（威視電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）以「刻在你心底的名字」深情演出受粉絲喜愛的藝人陳昊森，首度挑戰犯罪懸疑片「罪後真相」，飾演淪為殺人犯的棒球明日之星，入戲到私下外出買菜遭警察攔下盤查，相當難忘。

「罪後真相」由吳明憲監製、新銳導演陳奕甫執導，集結張孝全、陳昊森、安心亞、方郁婷、鍾瑶主演。描述7年前謀殺女友入獄的新秀球星張正義（陳昊森飾），挾持過氣媒體人劉立民（張孝全飾）逃獄，在新聞渲染下引爆全民關注。劉立民也緊蹭這波流量，在自己頻道宣布重查這起謀殺案，但隨著調查深入，竟發現包括張正義的姊姊、被殺害的女友、集團富二代，甚至是自己的亡妻都涉入其中。

陳奕甫透過片商分享，為凸顯「張正義」7年牢獄之災曾受欺負，設定在陳昊森背上有很多毆打留下的傷疤，再加上逃獄過程受傷造成的瘀青，讓陳昊森忍不住自嘲「我這次衣服套數都比不上我的傷妝套數！」但他也靠大量傷疤特化，能更快進入角色心境。

除了特化助攻外，陳昊森分享拍攝電影期間常聽古典樂沉殿心情，甚至徹夜不睡，以營造逃亡疲累，整個人略帶陰沉，有次竟真的被警察攔下盤查。

陳昊森回憶當時在高雄拍攝，一早趁空去買菜，才走到飯店路口，一輛行經的警車突然倒車，3名警察衝上前要他出示證件。陳昊森直呼：「他們超級專業，馬上檢查我手機在看什麼。那一刻雖然有點害怕，但又覺得『唉唷，我好像蠻進入角色的』。」

後來陳昊森趕緊解釋，自己是來拍電影才解開誤會，有趣的是，對方聽到他飾演通緝犯，立刻笑回「難怪剛剛看你就覺得你壞壞的！」入戲狀態連警察都認證。

陳昊森的全心投入，也讓首度合作的北影影帝張孝全誇讚：「昊森很認真，他會把自己放在角色裡，是會一直push自己到某個狀態的演員。」

「罪後真相」將於10月21日至23日舉辦搶先口碑場，10月28日全台上映。（編輯：管中維）1110926

演員陳昊森（右）演出犯罪懸疑電影「罪後真相」，為營造角色逃亡疲累感，除了徹夜不睡外，也戴上特殊隱形眼鏡呈現紅眼狀態，與演員方郁婷（左）有不少對手戲。（威視電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月26日