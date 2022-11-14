金馬影帝台港激戰 游安順張孝全拚獎留寶島[影]

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）第59屆金馬獎頒獎典禮19日盛大登場，影帝寶座形成台港大戰，3名香港演技派男星林家棟、黃秋生、張繼聰來勢洶洶，台灣有游安順、張孝全2人努力要把獎留在寶島。

今年共有5人角逐金馬獎最佳男主角，包含「智齒」林家棟、「白日青春」黃秋生、「窄路微塵」張繼聰、「一家子兒咕咕叫」游安順及「罪後真相」張孝全，5人都未曾拿過金馬影帝，無論誰開胡奪獎，都是為自己寫下新紀錄。

影片來源：TGHFF

前年剛以「手捲菸」角逐影帝獎座的55歲香港演員林家棟，這回再以「智齒」叩關同獎，詮釋走過煉獄的資深警探，授命調查連環殺人案。

「智齒」片中，一場車禍導致妻子癱瘓流產，讓林家棟飾演的警探有如行屍走肉，直到再遇見害慘妻子的罪魁禍首，被點燃的復仇心使他化身魔鬼，角色亦正亦邪，氣場驚人。

拿過3座金馬男配角獎、成為紀錄保持人的黃秋生，過去2度入圍影帝都鎩羽而歸，這次帶著探討在港外籍難民議題的「白日青春」3度闖關。

片中，61歲的黃秋生飾演與兒子關係疏離、個性又頑固好強的老計程車司機，因意外照顧起1名巴基斯坦裔難民遺孤，在贖罪心態下試圖解開困難的父子課題。

影片來源：TGHFF

童星出身的42歲香港演員張繼聰，也是歌手、作曲家，多才多藝，這是他第一次入圍金馬獎，在「窄路微塵」裡飾演與母親相依為命的清潔公司老闆。

片中，張繼聰對獨立扶養女兒的單親媽媽伸出援手，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代無數猝不及防難關下相互扶持，堪稱全組最溫暖的角色與黑馬。

影片來源：TGHFF

3屆金鐘獎得主、演技派綠葉游安順今年以「一家子兒咕咕叫」入圍金馬獎最佳男主角，片中飾演為賭賽鴿家破人亡、耽溺過去榮景的落魄父親，暴躁自卑的他，只能把自己與家人囚在鳥籠裡。

游安順今年問鼎金馬影帝，這是耕耘影視圈近40年、以侯孝賢執導的「童年往事」男主角入行的他，首次獲得金馬獎入門票，讓55歲的游安順受寵若驚，有走過谷底、回到初心的感動。

繼「女朋友。男朋友」後，睽違10年再度入圍金馬最佳男主角的張孝全，38歲的他是組內年齡最小的準影帝，他在「罪後真相」飾演追逐媒體聲量的過氣名嘴。

片中，在一次意外中遭殺人犯狹持逃獄，為賺取大量關注不惜冒生命危險直播綁票，甚至食髓知味企圖查明情殺案真相，是張孝全從影以來難得油條、外放的角色。（編輯：戴光育）1111114

影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei