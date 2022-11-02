金馬影展開幕 游安順首挑戰影帝笑稱被導演榨乾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北2日電）2022金馬影展今天開幕，由入圍本屆金馬獎13項大獎的開幕片「一家子兒咕咕叫」劇組打頭陣，憑本片首度角逐影帝的游安順笑說，很感謝導演詹京霖，但對方真的要把自己榨乾了。

在本屆金馬影展主席李屏賓歡迎下，「一家子兒咕咕叫」導演詹京霖今晚率領演員游安順、楊麗音、胡智強、李夢苡樺等一同為影展熱鬧揭幕，還俏皮比出鴿子手勢合影。全片描述賽鴿043在7年後突然飛返家宅，卻喚起一家子關於兒子失蹤的傷痛回憶。

詹京霖曾以「狀況排除」與「川流之島」分別入圍金馬獎最佳短片及新導演，這回帶著耕耘影視和劇場界近40年的游安順與楊麗音，以及新秀演員李夢苡樺、胡智強4人入圍金馬個人獎項。片中母女楊麗音和李夢苡樺同搶女配角獎，胡智強則一舉入圍男配角和新演員獎。

游安順則將與黃秋生、張孝全、林家棟、張繼聰等人，搶爭本屆金馬影帝寶座，他難掩緊張，直呼再17天後就解脫了。被問及有沒有和同組台灣競爭者張孝全下馬威，游安順笑說自己不是這種人，更打趣說：「如果我能長得跟張孝全一樣帥，不入圍也沒關係。」

對於如何讓主要角色入圍金馬獎，詹京霖表示，自己就是跟他們「要戲」，所有人都是很有潛力、質地好的演員，因此他常常會拍很多顆鏡頭，希望撞擊出新火花與可能性，「所以他們（演員）都抱怨我很折磨他們」。

游安順也調侃，「導演就像在榨汁一樣，把我們榨到最後一滴」，並笑說要不是有副導提醒拍攝進度，搞不好現在都還在拍，來不及報金馬獎。

全片環繞在養鴿人家庭故事，詹京霖指出，會以賽鴿為靈感，除了認為這是台灣的特殊景觀外，在田調長達3年後，他發現賽鴿很像人生會遇到很多意外，飛出去後不是消失或死掉，真正回家寥寥可數，「我想探討要用什麼心情，來面對這些意外和巨變，否則常常日子過著過著，就像活死人一樣，很容易忘記什麼東西是重要的」。

劇組為此在家中場景，就養了300多隻鴿子，孵了50顆鴿蛋，詹京霖笑說，「鴿子」是最早定下來的演員，更稱呼牠們才是作品真正導演，「因為無法控制牠走位、怎麼飛，我們只能調整人」。

金馬影展即日起至20日展開；第59屆金馬獎頒獎典禮則於19日在台北國父紀念館登場。（編輯：張雅淨）1111102