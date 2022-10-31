黃秋生確定出席金馬獎 「白日青春」搶影帝沒信心

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61歲港星黃秋生（圖）今年以香港電影「白日青春」角逐金馬影帝，這也是他第3度挑戰影帝獎座。（采昌國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月31日

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）61歲港星黃秋生今年以香港電影「白日青春」角逐金馬影帝，是繼「野獸刑警」、「千言萬語」後，第3度挑戰影帝獎座。他今天接受台灣媒體聯訪時謙虛表示：「絕對沒有信心。」

「白日青春」是新銳導演劉國瑞的首部劇情長片，將鏡頭對準特殊的在港難民議題，揭開香港的隱祕暗角，黃秋生飾演與兒子關係疏離的計程車司機，意外協助偷渡逃亡來港的巴基斯坦裔難民男孩。這部影片一共入圍本屆金馬獎最佳劇情片、男主角、新導演、原著劇本、新演員、攝影等6項大獎。

黃秋生先前在「淪落人」與菲律賓幫傭互相扶持，這次又再次接觸在港外籍人士。被問及是否對相關題材特別感興趣，黃秋生直率表示，劇本不是他寫的，電影也不是他導的，更不是他投資的，「但我覺得香港外籍人士的題材，很多年前就應該拍了，因為他們也屬於香港的一部分，比如說印度人在香港已經100多年了，都沒有香港電影講過他們的故事」。

黃秋生不忘稱讚「白日青春」與他搭擋、入圍金馬新演員的巴基斯坦裔素人男孩林諾，直呼與對方就如朋友一般，「他很聰明，表現很自然」，「我們大人的表演是學技巧，但他們是不用學的」。

黃秋生分享自己拍戲較有主見，與新導演劉國瑞合作時很常溝通，因為要知道怎麼拍、為什麼要拍，但和資深導演就不會過問這麼多，「這些名導都已經知道要怎麼拍，什麼畫面都已經知道了」，但他依舊願意和新秀們合作。至於自己是否想要當導演，他苦笑：「一直以來都想，只是一直都沒有人找，沒有這個機會。」

黃秋生近期因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），無法參與舞台劇演出，一度擔心復工後行程會讓他無法來台參加金馬獎，所幸調整過後確定能出席，還已準備好「很貴的衣服」走紅毯。

面對林家棟、張繼聰、張孝全、游安順等來勢洶洶的影帝競爭對手，拿過3座金馬獎男配角的黃秋生謙稱沒信心，「沒有希望，就沒有失望」，相較之下比較在意臉上的老人斑，打趣說之後要把它美容去掉。

「白日青春」預計將在明年4月在台上映。（編輯：管中維）1111031