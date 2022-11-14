金馬獎港片智齒入圍14項領跑搶金 台灣恐怖片咒緊追[影]

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）第59屆金馬獎揭獎倒數，作為華語影壇歷史最悠久的電影獎，具指標性的最佳劇情片，獎落誰家成每年焦點，14項入圍大贏家的香港電影「智齒」領跑搶金，恐怖片「咒」緊追在後。

今年角逐金馬獎最佳劇情片作品，包含入圍14項的「智齒」，以及同樣提名13項並列第2的「咒」、「一家子兒咕咕叫」，還有6項入圍的「哈勇家」與「白日青春」。

採用大量黑白冷冽色調的香港驚悚推理電影「智齒」，由「狗咬狗」、「西遊記」系列香港導演鄭保瑞執導，改編同名中國犯罪心理小說，香港影帝林家棟飾演剛復職的老鳥刑警與菜鳥搭檔追查連環殺人案，卻意外遇到誤殺妻兒的罪魁禍首劉雅瑟，兩人展開一場救贖、贖罪般的悲劇故事，日前已在香港金像獎奪下4項大獎。

影片來源：太陽娛樂文化電影頻道

而堪稱台灣影史最恐怖電影的「咒」，則以13項入圍緊追在後。全片透過偽紀錄片的沉浸式敘事手法，打破第四道牆，引領觀眾體驗蔡亘晏飾演的單親媽媽遭邪神詛咒糾纏的駭人經過，口碑、票房雙收，不僅賣破新台幣1.7億元，也成功讓主演的一家三口蔡亘晏、高英軒與黃歆庭提名個人獎項。童星黃歆庭更以6歲年紀寫下金馬新演員入圍史上最年輕紀錄。

同樣提名13項的「一家子兒咕咕叫」，由曾以「川流之島」入圍金馬新導演的詹京霖執導，描繪一個以賽鴿維生的家庭，因兒子失蹤、經濟壓力和青春躁動，逐漸壓垮彼此身心。詹京霖將台灣社會群體縮影濃縮至一家四口中，也藉賽鴿有去無回、向死而生般行徑，隱喻無常生命。

「哈勇家」是泰雅族導演陳潔瑤最新力作，如同讓她奪下台北電影獎百萬首獎的「只要我長大」，藉由影像故事繼續讓她向泰雅文化尋根，講述3代同堂的一個泰雅家族，在阿公過世後面臨的競選風暴，也探討土地所有權、未婚懷孕等原住民在當代社會遇到的問題。全片採用大量素人演員，展現出真實生活與泰雅社群「家」的意涵。

香港影帝黃秋生與巴基斯坦裔素人童星林諾主演的「白日青春」，則瞄準在港難民議題，當曾經偷渡來港的老計程車司機，遇上逃亡的難民遺孤，兩人在難以言喻的贖罪基底下，開啟另類公路父子情，這也是馬來西亞籍導演劉國瑞的首部劇情長片。（編輯：張雅淨）1111114

影片來源：Netflix Asia

影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei