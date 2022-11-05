更多編輯台推薦新聞：
金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬
娛樂

金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋
運動

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐
產經

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北宜公路坪林段土石坍方 雙向無法通行
首頁 / 娛樂

李淳拍「智齒」壓力大 殺青後發燒還瘦5公斤

2022/11/5 17:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北5日電）演員李淳以「智齒」入圍第59屆金馬獎最佳男配角獎。他說，這部片是從影以來壓力最大的作品，不只演員林家棟為角色刻意和他保持距離，他殺青後還發燒生病，體重也掉了5公斤。

「智齒」入圍第59屆金馬獎14個獎項，是入圍大贏家。李淳今天接受媒體訪問時表示，因劇情是靠3個角色撐起來的，每個角色都要有強烈的主見，像是飾演的阿凱就有道德跟理想，想要改變環境，要做出這樣的心態就會有壓力，也因壓力瘦了5公斤。

李淳透露，當時除了對手演員林家棟、劉雅瑟的優秀，也感受到導演鄭保瑞的用心，「這是一個很Personal的作品，也許不是他的親身經歷，但可以知道這是他想像的城市，我能感覺到導演的壓力。」

李淳回憶一幕被鐵板壓住然後被踩踏的戲，開拍前導演其實只說會有這樣的畫面，也解釋鐵板是道具，「但鐵板壓到我身上，水泥撞上來後，真的有壓迫感，蠻恐怖的。」

李淳也笑說，演出時真的可以感受到角色的為難，林家棟在片場常很冷淡，「他就飾演一個很難相處的人」，拍到一半，林家棟才開車載他去兜風，分享當演員的心路歷程。（編輯：張芷瑄）1111105

李淳
台積電樹大招風 學者：武功在身無懼口水 企業嘆赴美投資如次等公民 曹世綸籲半導體共謀雙贏
林家棟
劉德華監製電影潛行殺青 酷暑高溫穿冬衣吃苦頭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族