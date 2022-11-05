李淳拍「智齒」壓力大 殺青後發燒還瘦5公斤

（中央社記者王心妤台北5日電）演員李淳以「智齒」入圍第59屆金馬獎最佳男配角獎。他說，這部片是從影以來壓力最大的作品，不只演員林家棟為角色刻意和他保持距離，他殺青後還發燒生病，體重也掉了5公斤。

「智齒」入圍第59屆金馬獎14個獎項，是入圍大贏家。李淳今天接受媒體訪問時表示，因劇情是靠3個角色撐起來的，每個角色都要有強烈的主見，像是飾演的阿凱就有道德跟理想，想要改變環境，要做出這樣的心態就會有壓力，也因壓力瘦了5公斤。

李淳透露，當時除了對手演員林家棟、劉雅瑟的優秀，也感受到導演鄭保瑞的用心，「這是一個很Personal的作品，也許不是他的親身經歷，但可以知道這是他想像的城市，我能感覺到導演的壓力。」

李淳回憶一幕被鐵板壓住然後被踩踏的戲，開拍前導演其實只說會有這樣的畫面，也解釋鐵板是道具，「但鐵板壓到我身上，水泥撞上來後，真的有壓迫感，蠻恐怖的。」

李淳也笑說，演出時真的可以感受到角色的為難，林家棟在片場常很冷淡，「他就飾演一個很難相處的人」，拍到一半，林家棟才開車載他去兜風，分享當演員的心路歷程。（編輯：張芷瑄）1111105