張艾嘉連續6世代入圍金馬獎創紀錄 薛仕凌陳為民成男配遺珠

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）第59屆金馬獎入圍今天公布，金馬執委會執行長聞天祥表示，張艾嘉在「燈火闌珊」以回春演技再爭女主角，還創跨6個世代不中斷入圍紀錄；薛仕凌、陳為民則因戲份少成男配遺珠。

聞天祥在入圍公布後受訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入第3年，對電影造成極大影響，今年共有457件作品報名，比去年減少100多部，但劇情長片減少不多，受到較大衝擊的反而是短片；不過繼上屆「濁水漂流」到今年的「智齒」，連兩屆金馬入圍大贏家都是港片，聞天祥說，本屆港片報名數比去年還多，且質與量俱佳，是香港電影近5年來入圍最佳的一次。

他也提到今年新導演特別多，有些觀眾不熟的作品，是因為超過一半的入圍作品，接下來才會在金馬影展上台灣首映。

最佳新導演中，柯震東跨界執導以「黑的教育」入圍，評審肯定他對影像的節奏或演員表演調度都不青澀；「查無此心」的曾英庭短片作品曾多獲肯定，長片同樣精彩、香港求學的馬來西亞導演劉國瑞處理族群議題的「白日青春」，把香港計程車司機和巴基斯坦難民少年間的情意，刻畫動人。

而導演何書銘的「花路阿朱媽」描寫新加坡阿姨到韓國追星的輕盈喜劇片；「海鷗來過的房間」導演孔慶輝為首次入圍此獎的澳門導演，聞天祥稱作品是「濱口龍介遇到蔡明亮」。遺珠則有「罪後真相」、「流水落花」、「童話．世界」、「小藍」。

聞天祥表示最佳男主角入圍者，3座金馬獎男配角紀錄得主黃秋生，在「白日青春」詮釋失能父親的計程車司機，演技充滿說服力；「智齒」林家棟則連2年角逐影帝；張孝全今年有「童話．世界」、「罪後真相」2部作品，票數成功集中被看見；首獲金馬提名的「一家子兒咕咕叫」游安順把暴躁父親拿捏得好。男主角遺珠則有「芽籠」李國煌、「黑的教育」蔡凡熙與「查無此心」的阮經天等。

聞天祥說今年影后入圍者母愛大發，多數都飾演母親，「咒」蔡亘晏把恐怖片演到很感人；兩度奪下金馬影后的「燈火闌珊」張艾嘉，撐起整部電影且在演技上回春，「這次也創下紀錄，從1970年代的『碧雲天』至今跨越6個世代，沒有中斷過入圍」。最大遺珠是「流水落花」鄭秀文、「過時過節」毛舜筠、「小藍」王渝萱、「童話．世界」江宜蓉、「我吃了那男孩一整年的早餐」李沐等。

最佳男配角的「花路阿朱媽」鄭東煥，是繼「無聲」金玄彬後第2名入圍金馬獎的韓國演員，「一家子兒咕咕叫」的胡智強被看好是新生代演技派人物；遺珠則有2部作品報名集票失敗的宋柏緯，但評審有看到他的多樣性、「查無此心」的陳為民和薛仕凌演技活靈活現被讚賞，可惜戲份太少。

聞天祥表示，最佳女配角中許多入圍者原報名女主角，但評審主動將其移到女配角項目更具競爭力，包含「哈勇家」林詹珍妹、「一家子兒咕咕叫」的楊麗音、李夢苡樺；而去年新演員獎得主方郁婷，今年以新作「罪後真相」被評審稱讚，與「美國女孩」口音完全不同，「這個小女生怎麼那麼會演戲」。遺珠有「童話．世界」尹馨、「初戀慢半拍」于子育、「小藍」許乃涵等。

另外，導演張作驥今年以「夏日天空的那匹紅馬」單項入圍導演獎，聞天祥說很像去年導演獎得主「花果飄零」羅卓瑤，同樣僅有一項入圍，但純屬巧合。他也強調，許多作品是因片型較難獲得多項提名，但不代表其獲獎可能性低，仍常讓評審眼睛為之一亮。

最佳動畫長片連2年從缺，本屆最佳改編劇本也僅有2項入圍，聞天祥說，缺額或不足都曾發生，金馬獎賦予評審完全自由，「評審過程確實有相當難度，從缺也是評審負責的表現，只能鼓勵大家繼續拍、夠好就會被看到」。（編輯：陳政偉）1110927