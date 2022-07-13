「咒」掀台式恐怖片熱潮 闖進Netflix全球非英語電影Top10

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）恐怖電影「咒」寫下國片在Netflix全球排名最佳紀錄，不僅闖進Netflix Top 10全球非英語電影觀看數第4名，更穩坐台、日、港、星、越、印尼電影放映冠軍。

「咒」今年3月在台上映累積新台幣1.7億元票房後，成為台灣原創恐怖片影史票房第一。8日在Netflix全球獨家上線後，立刻掀起佛母熱潮，大黑佛母是片中邪教的詛咒源頭，「咒」獨有台式恐懼在世界上持續散播，尤其恐怖片輸出大國的日本網友更頻頻叫好。

全球知名遊戲製作人小島秀夫，特別轉貼「咒」登上Netflix上映的消息；恐怖漫畫「陰陽眼見子」作者泉朝樹看完後，發文揪人陪他上廁所，因為他被嚇到心有餘悸。

在YouTube擁有196萬人追蹤的日本虛擬YouTuber兔田佩克拉也大力推薦粉絲一起看「咒」，更以可愛口氣希望粉絲一起感受佛母的魅力，「你們不看咒的話，佩克醬就沒辦法得到幸福了」。

影片來源：Netflix Asia

據Netflix官方數據網站Netflix Top 10統計 ，「咒」在7月4日至7月10日1週間，已在全球累積324萬小時觀看紀錄，並擠進非英語電影排名前10名。

另外，第三方機構FlixPatrol數據顯示，「咒」在12日已擠進Netflix世界電影排名全球第8；觀看排名穩坐台灣、日本、香港、新加玻、印尼、越南排名第1，馬來西亞與菲律賓排名第2、泰國第3、南韓第6名；甚至擴散到拉丁美洲，包含阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞等都擠進前10名。

耗費5年、一手打造「咒」的導演柯孟融得知作品登上Netflix後在多國引起熱烈迴響，相當受寵若驚。他表示，「身為導演，作夢都沒想過，總覺得是在平行時空發生的事，感謝所有的愛、所有的一切」，他還不忘提醒影迷使用耳機觀賞，才能獲得最佳觀影體驗。

「咒」雖在台上映口碑票房雙贏，但柯孟融一度很擔心外國人會無法理解片中的宗教元素及恐怖布局。沒想到在Netflix播出後，從網友解析或反饋中看出，對他們而言從未接觸的東方元素，反倒加深其在電影中的神秘感，讓柯孟融鬆一口氣直呼「看來我想太多了」。

「咒」在Netflix重新配音部分，僅有英文、泰文及西班牙文，但意外的是「火佛修一 心薩嘸哞」這句咒語及佛母手勢，因沒有語言隔閡，如同台灣一樣在網路上造成流行，許多國家的影迷看完後都紛紛念起咒語或擺出手勢，沉浸在大黑佛母的世界中。（編輯：戴光育）1110713