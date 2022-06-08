「咒」上架Netflix 導演期待世界觀眾嚇到睡不著

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恐怖片「咒」採用偽紀錄片方式拍攝，渲染性及跟觀眾互動性強，還有觀眾擔心看完電影被詛咒。片商8日宣布本片將在Netflix上架，導演柯孟融希望讓世界各地觀眾嚇到睡不著，也期待觀眾反應。（Netflix提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月8日

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（中央社記者王心妤台北8日電）導演柯孟融執導的「咒」在台灣獲新台幣1.7億元票房，穩坐國片票房首位，片商今天宣布本片將在Netflix上架。柯孟融說，希望讓世界各地觀眾嚇到睡不著，也期待觀眾反應。

「咒」採用偽紀錄片方式拍攝，渲染性及跟觀眾互動性強，還有觀眾擔心看完電影被詛咒。因為票房與口碑皆獲得成功，柯孟融曾預告，希望之後能推出片名都是一字系列的恐怖片，圍繞近年台灣發生的真實事件，預估有「困」、「偶」、「醃」等片。

對於「咒」將在Netflix上架，柯孟融表示，很開心能上架全球平台，「讓我的作品可以不受任何拘束的讓最多觀眾有機會欣賞。」他表示，拍出一部能夠走上國際的恐怖片一直都是夢想，「光是想像能讓世界各地的觀眾嚇到晚上睡不著，我就覺得很激動，非常期待聽到觀眾們的回饋與反應。」

「咒」將於7月8日上架影音串流平台Netflix。（編輯：張雅淨）1110608