華梵李俊逸設計電影「咒」文字 美名校生邀拍片

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華梵大學學生李俊逸加入國片「咒」的製作團隊，擔任美術組道具師，片中所有咒語的文字符號設計全由他負責。（李俊逸提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月5日

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（中央社記者許秩維台北5日電）國片「咒」取得亮眼票房，電影中的經典咒語更掀起模仿熱，而咒語的文字符號設計出自華梵大學學生李俊逸之手，正在美國交換的他，還被哥倫比亞學院學生邀請合作拍片。

華梵大學今天發布新聞稿指出，美術與文創系學生李俊逸從小熱愛美術，擅長用影像傳達美感的他，決定朝電影美術設計之路發展，大學期間在多部MV、廣告、影集、電影等擔任美術工作，大四更與友人合開影像製作公司。

華梵大學學生李俊逸為國片「咒」設計片中咒語的文字符號，目前在美國交換學習的他，也被哥倫比亞學院導演系學生邀請合作拍片。（李俊逸提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月5日

李俊逸還利用華梵提供的國際交流機會與獎學金，四度出國學習，曾到過中國、西班牙；去年12月前往美國普渡大學西北校區交換，並獲得華梵大學的國際交流獎學金新台幣36萬元。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在等待前往美國交換期間，李俊逸加入國片「咒」的製作團隊，擔任美術組道具師，片中所有咒語的文字符號設計全由他負責，在華梵美術系學到的書法創作技巧也派上用場。

李俊逸表示，華梵的書法創作課帶給他很大啟發，讓他學到原來書法不是只會寫傳統的楷書、隸書就好，還要創發各種不同的變化與風格，而這正是業界最需要的「設計感」。

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目前在美國普渡大學西北校區交換的李俊逸，3月在公園巧遇美國芝加哥哥倫比亞學院導演系的研究生，並受邀加入該組電影製作團隊，擔綱美術指導；他的好口碑很快傳開，哥倫比亞學院導演系其他組研究生慕名而來，爭相邀請李俊逸在自己劇組擔任美術設計。

李俊逸提到，目前已完成3部哥倫比亞學院學生短片的美術製作，現正拍攝第4部，交換生活過得既充實又富挑戰性；畢業後將繼續投身台灣影像製作工作，透過影像藝術的美術設計，對普羅大眾說故事。（編輯：管中維）1110505