更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

「咒」穩坐2022國片冠軍 高雄展出3公尺佛母驚悚照

2022/4/16 20:24（4/16 20:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「咒」票房突破1.5億大關，劇組團隊特別邀請專門修復廟宇及佛像的專家方駿閔繪製大黑佛母畫作，長、寬分別為3公尺、2.1公尺，將在高雄大遠百威秀影城展示至5月中旬。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月16日
電影「咒」票房突破1.5億大關，劇組團隊特別邀請專門修復廟宇及佛像的專家方駿閔繪製大黑佛母畫作，長、寬分別為3公尺、2.1公尺，將在高雄大遠百威秀影城展示至5月中旬。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北16日電）導演柯孟融的「咒」已衝破1.5億票房大關，成為今年國片票房冠軍，其中大黑佛母本尊在西門町展示中。柯孟融也特別邀請專家方駿閔繪製大黑佛母畫作，將在高雄電影院展示。

「咒」上映後，偽紀錄片手法讓觀眾相當有共感，柯孟融之前也曾對猶豫看片的觀眾表示，「電影內比較少跳出來嚇人的地方，即使要跳出來，也會預先警告大家，所以那邊記得眼睛閉閉就可以躲過，我認為『咒』還是個感人的電影啦。」票房獲得好評後，團隊也陸續釋出電影刪減畫面，其中「官將首」篇吸引上千則留言。

除了大黑佛母本尊在西門町展出，劇組也邀請專門修復廟宇及佛像的專家方駿閔繪製畫作，長、寬分別為3公尺、2.1公尺，將在高雄大遠百威秀影城展示至5月中。

對於「咒」入選義大利遠東影展（Udine Far East Film Festival 24 Official Selection）競賽單元，柯孟融開心表示，「佛母要出國了，很榮幸這會是『咒』的國際首映」。（編輯：張芷瑄）1110416

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載