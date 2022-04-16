「咒」穩坐2022國片冠軍 高雄展出3公尺佛母驚悚照

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電影「咒」票房突破1.5億大關，劇組團隊特別邀請專門修復廟宇及佛像的專家方駿閔繪製大黑佛母畫作，長、寬分別為3公尺、2.1公尺，將在高雄大遠百威秀影城展示至5月中旬。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月16日

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（中央社記者王心妤台北16日電）導演柯孟融的「咒」已衝破1.5億票房大關，成為今年國片票房冠軍，其中大黑佛母本尊在西門町展示中。柯孟融也特別邀請專家方駿閔繪製大黑佛母畫作，將在高雄電影院展示。

「咒」上映後，偽紀錄片手法讓觀眾相當有共感，柯孟融之前也曾對猶豫看片的觀眾表示，「電影內比較少跳出來嚇人的地方，即使要跳出來，也會預先警告大家，所以那邊記得眼睛閉閉就可以躲過，我認為『咒』還是個感人的電影啦。」票房獲得好評後，團隊也陸續釋出電影刪減畫面，其中「官將首」篇吸引上千則留言。

除了大黑佛母本尊在西門町展出，劇組也邀請專門修復廟宇及佛像的專家方駿閔繪製畫作，長、寬分別為3公尺、2.1公尺，將在高雄大遠百威秀影城展示至5月中。

對於「咒」入選義大利遠東影展（Udine Far East Film Festival 24 Official Selection）競賽單元，柯孟融開心表示，「佛母要出國了，很榮幸這會是『咒』的國際首映」。（編輯：張芷瑄）1110416