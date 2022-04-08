柯孟融打造恐怖國片宇宙 「咒」放大台灣人恐懼

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導演柯孟融（白衣者）新作「咒」上映後獲得好口碑，也衝出高票房。柯孟融認為，國片劇組能夠更理解台灣人的恐懼，這是台灣劇組優勢，也是重新找回觀眾的武器。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月8日

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（中央社記者王心妤台北8日電）國片「咒」掀起恐怖片潮，至今已累積1.4億元票房。導演柯孟融認為國片劇組優勢在比外國人更理解自己人恐懼的點，無論是片中邪教或是音效，都是用同理出發，放大觀眾的恐懼。

導演柯孟融成名早，學生時代就以短片「鬼印」獲關注，畢業就執導長片「絕命派對」。新作「咒」採用偽紀錄片拍攝，咒語「火佛修一，心薩嘸哞」不時出現，劇情特別設計讓觀眾在心中默念增加帶入感，上映後不只口碑好，也衝出高票房。

柯孟融接受中央社記者訪問時稱自己不是天才型導演，也曾有過迷惘期，沒拍電影時也拍過廣告、MV，連工商簡介也拍過，「但我開始思考要怎麼定義自己是誰，選擇賺錢，還是要用作品說話。」為了找回電影夢，柯孟融不惜推掉中國電視劇高額報酬的邀請，花了5年籌備「咒」的劇本。

柯孟融與學弟張喆崴一起擔任編劇，他笑稱創作過程2人大腦需要共通，「就像『環太平洋』中操控機器人的2個人，到現在已經分不出來哪邊是誰寫的，因為都是一起創作的成果。」

雖然身兼編劇和導演，但柯孟融不會要求演員表現、美術或造景都必須和自己想像的一模一樣，像是片中出現的關鍵地道戲，一開始設定在山洞，但勘景後，團隊都認為現場的潮濕黑暗感符合設定，就馬上改過劇本，「如果完全照著劇本拍，最好可能只有85分，但透過大家的討論，我們可以一起努力把作品帶到100分。」

「咒」改編自台灣真實事件，柯孟融認為這是台灣劇組優勢，「我們看美國吸血鬼不一定覺得可怕，但我們（創作者）是台灣人，能理解台灣人的恐懼，這是我們的武器，也是我們能夠有機會打敗國外電影的優勢。」

柯孟融透露，像是恐怖片最重要元素的音效就是在台灣製作，「其實只有混音到泰國做，整個音效都先在台灣就設計好。」他也認為這呼應台灣人理解台灣人恐懼的優勢，片中大至卡車喇叭聲，小至電燈開關聲響，都是觀眾家裡會出現的聲音，更加放大台灣人熟悉的恐懼。

柯孟融表示，「我不追求台灣片要拍得像國外電影，而是台灣片有可以超越的優勢，應該把這些拍成商業電影，把觀眾重新找回來。」

柯孟融說，未來仍繼續改編台灣人都知道的真實事件，打造恐怖的一字片名宇宙：「醃」、「偶」、「困」，讓台灣觀眾在戲院感受熟悉的日常變成最恐懼的夢魘。

「咒」全台上映中。（編輯：張芷瑄）1110408