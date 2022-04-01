「咒」成2022首破億國片 導演將推台灣系列恐怖片

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（中央社記者王心妤台北1日電）電影「咒」今天票房將破億元，成為今年首部票房破億國片，不少網友擔心看完電影被詛咒。導演柯孟融今天說，一切都是虛構且是娛樂效果，之後將推出圍繞台灣真實事件的恐怖片。

「咒」採用偽紀錄片方式拍攝，渲染性及跟觀眾互動性強，有觀眾擔心看完電影被詛咒。柯孟融今天出席破億記者會表示，的確曾想過用更真實的方式拍攝，但最後決定仍加上更娛樂性的方式，但他也澄清片中經典台詞「火佛修一，心薩嘸哞」及「佛母」神像都是自創的。

演員阿Q透露拍攝前讀劇本時，刻意避開「火佛修一，心薩嘸哞」，因為擔心是真實的宗教，如果讀了劇本也會被詛咒。

今天記者會上，劇組特別將電影裡的「佛母」本尊搬到現場，將在西門町豪華影城展示擺放至4月底，並打趣喊話在佛母前不能有「第一，不要想自己名」、「第二，不要問別人名」、「第三，不要看佛母臉」禁忌。

對於票房破億，柯孟融表示，因為「咒」從劇本、找資金到拍攝都全程參與，獲得票房好評也重新找回學生製作全部都要自己來的感動。柯孟融希望之後能推出片名都是一字系列的恐怖片，圍繞近年台灣發生的真實事件，預估有「困」、「偶」、「醃」等片。

「咒」全台上映中。（編輯：張芷瑄）1110401

電影「咒」票房將破新台幣億元大關，1日在西門町in89豪華數位影院前舉辦記者會，導演柯孟融（左2）率領演員高英軒（右）、阿Q（右2）、黃歆庭（中）與林敬倫（左）出席，分享喜悅。中央社記者張新偉攝 111年4月1日