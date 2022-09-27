「咒」劇中一家人攜手闖金馬獎 6歲黃歆庭新演員入圍史上最年輕

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（中央社記者王心妤台北27日電）恐怖片「咒」曾創下Netflix海外排名，今天又入圍第59屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演等13個獎項，不只劇中全家演員都入圍，6歲的黃歆庭也寫下金馬新演員入圍史上最年輕紀錄。

「咒」今年3月在台上映累積新台幣1.7億元票房後，成為台灣原創恐怖片影史票房第一。在跨國影音串流平台Netflix上架後，獨有的台式恐懼傳遍海外，闖進Netflix Top 10全球非英語電影觀看數第4名，更穩坐台、日、港、星、越、印尼電影放映冠軍。

影片來源：Netflix Asia

「咒」此次入圍最佳劇情片、最佳導演，導演柯孟融表示，非常榮幸，還有感動到想哭的感受，因為電影承載很多工作人員的夢想，「雖然它是一部恐怖片，但從開始到現在一步一步實現很多不同的夢想跟紀錄。身為導演，我真的很開心、很想哭，我要謝謝所有幫助過這部電影的人，也謝謝金馬獎給我們這個入圍的肯定。」

「咒」演員蔡亘晏入圍最佳女主角，她笑稱此時正戴著安全帽坐在超商外的機車上，「感謝評審的青睞，希望所有入圍者都盡最大的努力，發揮各自的專才帶來『亮晶晶的作品』。」

入圍最佳男配角的高英軒表示，上次覺得能入圍金馬獎已是2006年，從台北電影節走到金馬，「看到『咒』入圍13項，連朵朵（黃歆庭）都入圍最佳新人，感謝朵朵替我圓夢。」

「咒」6歲童星黃歆庭開心表示，「媽媽之前有給我看過頒獎的影片，我知道是一個頒獎典禮，有入圍名單，知道這個獎很厲害，但不知道自己是有史以來最年輕的入圍者，沒有覺得自己很厲害。」她也提到還沒有準備好要走紅毯，但許願能穿得像公主，入圍後能獲得媽媽贈送的扭蛋當禮物。

金馬獎所有入圍影片都將在金馬影展放映，並於11月19日在國父紀念館舉辦頒獎典禮。（編輯：屈享平）1110927