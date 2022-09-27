金馬獎港片智齒入圍14項大贏家 張孝全黃秋生林家棟爭帝

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第59屆金馬獎27日公布入圍名單，最佳男主角由「罪後真相」張孝全（左）、「白日青春」黃秋生（右）、「智齒」林家棟、「一家子兒咕咕叫」游安順及「窄路微塵」張繼聰角逐。圖為劇照。（金馬執委會提供）

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（中央社記者王心妤台北27日電）第59屆金馬獎今天公布入圍名單，港片「智齒」入圍14獎成為大贏家；影后由「燈火闌珊」張艾嘉對上「咒」蔡亘晏相爭；影帝則是黃秋生、林家棟、張孝全及游安順角逐。

今年金馬獎共有457部電影報名，包含劇情片60部、動畫片3部、紀錄片40部、劇情短片228部、紀錄短片63部、動畫短片63部，也有來自香港、馬來西亞等地的作品。

今年大贏家由港片「智齒」摘下，入圍最佳劇情片、最佳改編劇本、最佳攝影等獎項，導演鄭保瑞入圍最佳導演；香港影帝林家棟角逐最佳男主角；劉雅瑟入圍最佳女主角、名導李安兒子李淳也角逐最佳男配角。

影片來源：太陽娛樂文化電影頻道

在Netflix紅遍海外的恐怖國片「咒」則入圍13個獎項，包含最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等獎項；特別的是6歲童星黃歆庭入圍最佳新演員獎，創下金馬獎最佳新演員年齡最小入圍者紀錄。

最佳男主角入圍者有「窄路微塵」張繼聰、「智齒」林家棟、「白日青春」黃秋生、「罪後真相」張孝全、「一家子兒咕咕叫」游安順。最佳女主角入圍者包含「咒」蔡亘晏、「窄路微塵」袁澧林、「智齒」劉雅瑟、「燈火闌珊」張艾嘉、「花路阿朱媽」洪慧芳。

最佳劇情片將由「咒」、「哈勇家」、「智齒」、「白日青春」、「一家子兒咕咕叫」競爭；最佳導演則有「咒」柯孟融、「哈勇家」陳潔瑤、「夏日天空的那匹紅馬」張作驥、「智齒」鄭保瑞、「一家子兒咕咕叫」詹京霖。

影片來源：Netflix Asia

影片來源：華映娛樂

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入圍記者會上，金馬執委會主席聞天祥也公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主，由已故爆破特效師陳銘澤獲得。陳銘澤擅長將寫實動作與特效設計結合影像呈現，並積極在爆破領域學習新知識，成立公司培養專業團隊，執行出炫麗但安全的大場面，在多部電影都有他的奮鬥身影。

金馬獎所有入圍影片都將在金馬影展放映，並於11月19日在國父紀念館舉辦頒獎典禮。（編輯：屈享平）1110927

柯震東以「黑的教育」角逐第59屆金馬獎最佳新導演。（金馬執委會提供）

第59屆金馬獎入圍公布記者會27日下午在台北舉行，演員王渝萱（左）、曾敬驊（右）揭曉最佳新導演入圍名單。中央社記者趙世勳攝 111年9月27日