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金馬獎第59屆終身成就獎 攝影師張照堂及賴成英獲殊榮

2022/9/1 16:25（9/1 16:47 更新）
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金馬執委會1日宣布今年終身成就獎頒給多次與台灣電影教父李行合作的賴成英（左）、靜態攝影大師張照堂（右）。（左圖為國家電影及視聽文化中心提供，右圖為中央社檔案照片）
金馬執委會1日宣布今年終身成就獎頒給多次與台灣電影教父李行合作的賴成英（左）、靜態攝影大師張照堂（右）。（左圖為國家電影及視聽文化中心提供，右圖為中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北1日電）金馬執委會今天宣布今年終身成就獎頒給多次與台灣電影教父李行合作的賴成英、靜態攝影大師張照堂。賴成英盼將榮譽歸給長期合作的夥伴，張照堂希望喚起更多人對紀錄片的重視。

賴成英是「中影」公司前身農教電影公司培養的台灣第一代電影技術人才，被派去日本學習彩色攝影與沖印，帶回最新技術。他之後因拍攝電影「街頭巷尾」與李行長期合作，又以「養鴨人家」、「群星會」、「秋決」拿下3座金馬獎最佳攝影，是大師級人物。

賴成英1975年後執導首部長片「桃花女鬥周公」，是導演侯孝賢擔任編劇及副導演的電影，也執導小野首部編劇電影「男孩與女孩的戰爭」。他還有執導「煙水寒」、「悲之秋」、「秋蓮」等片，擔任攝影的作品超過60部、導演作品有16部。賴成英獲知得獎後驚訝又開心，想把榮譽歸給過去幾十年來一起工作的夥伴們。

張照堂也是台灣實驗電影先鋒，除了擔任劇情片攝影，也長年投身紀錄片製作與影像教育，並影響鍾孟宏、杜可風、楊力州、蔡崇隆、黃信堯、吳耀東等後輩創作者。他的「大甲媽祖回娘家」、「剎那間容顏」、「王船祭典」、「映象之旅」系列影片也被譽為台灣實驗片與紀錄片的經典，並以「古厝」獲得金馬獎最佳紀錄片與紀錄片攝影。

張照堂深耕影像教育數十年，尤其專注紀錄片人才的培育，也是台灣國際紀錄片雙年展的推動者之一。對於獲獎，張照堂表示，身為紀錄片界首名獲獎者，希望可以喚起更多人對紀錄片的重視。

第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在國父紀念館舉行。（編輯：張雅淨）1110901

第59屆金馬獎終身成就獎得主1日揭曉，靜態攝影大師張照堂為獲獎者之一，他表示，身為紀錄片界首名獲獎者，希望可以喚起更多人對紀錄片的重視。（國家影視聽中心與台灣國際紀錄片影展提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月1日
第59屆金馬獎終身成就獎得主1日揭曉，靜態攝影大師張照堂為獲獎者之一，他表示，身為紀錄片界首名獲獎者，希望可以喚起更多人對紀錄片的重視。（國家影視聽中心與台灣國際紀錄片影展提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月1日
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