該死的阿修羅代表台灣角逐奧斯卡 爭最佳國際影片

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導演樓一安執導的電影「該死的阿修羅」經文化部影視及流行音樂產業局召開甄選會議推薦，將代表台灣角逐美國第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。（希望行銷提供）

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）導演樓一安執導的電影「該死的阿修羅」，經文化部影視及流行音樂產業局召開甄選會議推薦，將代表台灣角逐美國第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。

文化部今天發布新聞稿表示，今年報名奧斯卡金像獎參賽的影片總計11部，經甄選委員會熱烈討論，決議通過推薦「該死的阿修羅」代表台灣參賽。委員會認為全片以獨特敘事形式探討當代隨機殺人的暴力議題，淺入深出反映虛實混淆的普世現象，在人性善惡論述上體現東方思維，開放式結尾令人驚豔。

本屆甄選委員包含余卜康、沈可尚、張震、黃建業、蔣顯斌、閻鴻亞、藍祖蔚。

「該死的阿修羅」由莫子儀、黃姵嘉、黃聖球、王渝萱主演，取材自真實社會事件，經導演樓一安歷時3年田調，針對片中涉及之律政請教專業人員，並就6名主要人物職業諮詢相關人士。

全片結合懸疑驚悚和燒腦元素，從一場隨機殺人事件去探討家庭、職場文化、網路與階級等社會寫實的普世議題，於2021年獲金馬獎最佳女配角獎，以及2022年台北電影獎最佳編劇、最佳女配角、最佳配樂等多獎肯定。

第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於美國時間2023年3月12日舉行，今年12月21日將公布入圍短名單，2023年1月24日公布正式提名名單。（編輯：張雅淨）1110815