「法貝爾曼」奪多倫多影展首獎 奧斯卡後勢看俏

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）好萊塢大導演史蒂芬史匹柏執導的半自傳式電影「法貝爾曼」今天在多倫多國際影展贏得最高榮譽，奠定其成為明年奧斯卡奪獎大熱門地位。

法新社報導，預定11月上映的法貝爾曼（The Fabelmans）是一部以史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）童年為背景的半自傳式劇情片，講述他經歷父母婚姻觸礁、反猶太主義霸凌和少時與朋友一起執導零預算電影的故事。

這部作品上週末在多倫多國際影展（Toronto International Film Festival）舉行全球首映，贏得觀眾起立熱烈喝彩。

史蒂芬史匹柏今天在聲明中說：「正如我那晚在台上所言，最重要的是，我很高興我把這部電影帶到了多倫多。」

他說：「這是我製作過最私人的電影，在多倫多受到每個人熱情接待，對首次參與多倫多國際影展的我和我領軍的法貝爾曼整個製作團隊來說是如此親切。」

北美最大影展多倫多國際影展的「觀眾票選獎」（People's Choice Award）早已成為預測奧斯卡的風向球，例如2020年獲獎的「游牧人生」（Nomadland）最終奪下奧斯卡最高榮譽最佳影片獎。

史蒂芬史匹柏在上週末的首映會告訴台下熱情觀眾，長久以來，他一直都想製作一部與自身密切相關的電影，最終是對疫情大流行的「恐懼」，驅使他完成這部作品。

史蒂芬史匹柏說：「我認為，在2020年3月或4月，甚至再往後1年，任何人都不知道最先進技術和生活狀態會是怎樣。」

「我只是覺得，如果我要留下一點什麼，我真正需要解決和解開有關我父母和姐妹們的事情是什麼？」

除此之外，才女導演莎拉波莉（Sarah Polley）的「女人們的談話」（Women Talking，暫譯）和雷恩強生（Rian Johnson）的「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）也在多倫多國際影展大放異彩。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110919