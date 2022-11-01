菲律賓名嘴遇害黑幕深 角逐奧斯卡影片微妙呼應

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（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）菲律賓廣播名嘴拉皮德10月遇害，槍手投案後，遭指認的下指令關係人卻在重刑犯監獄遭悶死。巧合的是，代表菲國角逐奧斯卡的電影「末日殺神2」明天上映，劇情正與此案微妙呼應。

菲律賓電影發展委員會（FDCP）9月30日宣布，鬼才導演艾里克馬帝（Erik Matti）執導的「末日殺神2」（On the Job：The Missing 8）將代表菲律賓角逐2023年奧斯卡國際影片。這部電影將從明天到11月8日在菲律賓上映。

「末日殺神2」去年9月於威尼斯影展世界首映，除獲提名最佳影片金獅獎，菲律賓男星約翰阿西拉（John Arcilla）更奪下威尼斯影帝。

電影劇情講述沙拉斯（Sisoy Salas）和好友潘甘（Arnel Pangan）在菲律賓拉巴斯市（La Paz）經營報紙「拉巴斯報」（La Paz Newspaper），沙拉斯同時身兼電台主持人。報社因揭發政治黑幕被廣告商抵制，潘甘更遭到暗殺。

不幸的是，潘甘被槍殺時，除了6名報社記者跟他同車，潘甘的8歲幼子也在車上。8人同時失蹤使這起案件躍上全國媒體版面，沙拉斯與同事開始追查失蹤者下落及幕後黑手。

導演表示，這部電影「受真實事件啟發」。事實上，菲律賓媒體工作者遭殺害案例並不罕見。

總部位於紐約的「保護記者委員會」（CPJ）統計，去年全球遇害的27名記者中，2人是菲律賓人。電台主持人柯特斯（Renante Cortes）去年7月在宿霧市的廣播電台門口遭槍殺；馬尼拉標準報（Manila Standard）記者馬拉班南（Jesus Malabanan）去年12月在另一個中部城市卡巴約市（Calbayog）遇害。

近期的案件是廣播名嘴拉皮德（Percy Lapid）案。拉皮德生前強硬抨擊總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），他10月初在大馬尼拉地區被槍殺，引發菲國各界譴責犯行。

39歲的艾斯托里亞（Joel Estorial）不久後投案，稱自己就是槍手。艾斯托里亞自供投案原因是「擔心個人安危並出於罪惡感」，並供出下指令的關係人是新比利畢（New Bilibid）重刑犯監獄的囚犯維拉莫（Crisanto Villamor）。

不過，菲律賓警方18日召開記者會宣布槍手投案，這名下指令關係人當天就死在獄內。驗屍結果顯示，維拉莫是遭塑膠袋悶死。

另外，因拉皮德曾多次在節目抨擊矯正局（BuCor）局長邦塔格（Gerald Bantag），邦塔格被列為此案利害關係人之一，遭暫時停職。矯正局是菲律賓獄政主管機關。

兩相比較，「末日殺神2」劇情多處與拉皮德案呼應；電影中父子代代相傳的地方家族政治及殺戮，對多數菲律賓人來說也不陌生。

首先，電影主角也是一位廣播名嘴。由於監獄受地方官員掌控，每當市長希望掃除政敵或反對勢力時，就派出囚犯出獄執行暗殺任務，8名受害者也是被拉巴斯監獄囚犯槍殺。

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諷刺的是，城市名稱La Paz的寓意正是「和平」。電影中，失蹤案引發全國關注後，地方官員為封口，下令殺害執行任務的囚犯，一名警員則被指為代罪羔羊，以遮掩案件真相。

導演艾里克馬帝接受新聞網站Rappler訪問表示，「末日殺神2」呈現菲律賓政治與社會的重要一面，以及菲國貪污和犯罪的運作方式，「它讓每個人一窺在菲律賓的情況」。（編輯：陳惠珍/黃自強）1111101