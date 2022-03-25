樓一安改變莫子儀形象 「阿修羅」多線劇情喚思考

（中央社記者王心妤台北25日電）導演樓一安新片「該死的阿修羅」聚焦隨機殺人事件，但融入類似平行宇宙概念呈現多種結局。樓一安改造莫子儀「文青」氣質成為痞子記者，女星黃姵嘉則擺脫甜美模樣情緒大爆發。

樓一安接受中央社記者專訪表示，現正上映的「該死的阿修羅」已經和最初創作版本有90%以上的不同，從原本只是挾持電視台2個小時的恐怖攻擊，變成發生在夜市的故事，規模也擴大描述每個人背後的故事，試圖展現事件發生可能的因果關係。

樓一安表示，片名的「阿修羅」取自印度神話，常被認為是追求力量且暴力的，「我想寫出每個人心裡都有個阿修羅。透過多線敘事，讓不同的人在夜市相遇，故事開始發生轉折，變得不一樣」。

金馬影帝莫子儀片中也挑戰演出帶點本土氣息的記者，樓一安透露當時就找了曾當過社會線記者的攝影大哥讓莫子儀揣摩，「讓他有點衝撞的氣質。」

樓一安表示，黃姵嘉則是劇本改到第7個版本時就決定再次合作。因為片中有許多黃姵嘉對著空景情緒轉換的戲，樓一安說：「不只有很多一鏡到底的畫面，還要從沒有情緒到情緒爆發，有些情緒還要壓抑感，也要表現出恐懼，而恐懼是最難演的。」他也肯定黃姵嘉的表現，「我覺得她是能克服這麼困難戲的人。」

演員黃聖球曾以「誰先愛上他的」入圍金馬最佳新演員獎，他也曾被誇獎有演戲天分。他笑說：「我不是會做功課的演員，不過我會考慮跟我演對手戲的是誰，用對方帶入角色跟自己對戲。」真正演出時，其實是已經在黃聖球腦內沙盤推演過上百次的成果。

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因將自己全心投入角色，黃聖球透露片中開槍時的微笑其實是拍攝才臨時加入的，「但我覺得那有點變態。」而他在「誰先愛上他的」和「該死的阿修羅」中飾演類型相似的厭世少年，被問到會不會擔心被定型，他不諱言曾想過同樣問題，或許以後嘗試更多戲路，但也開心若同類型角色都能被肯定及觀眾看見，那就是件好事。

「該死的阿修羅」全台上映中。（編輯：張芷瑄）1110325