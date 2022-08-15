更多編輯台推薦新聞：
夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影2/300
首頁 / 娛樂

該死的阿修羅挑戰奧斯卡 導演：這比「咒」還恐怖

2022/8/15 18:49（8/15 19:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北15日電）電影「該死的阿修羅」去年抱走金馬獎最佳女配角，如今又獲選代表台灣挑戰第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，導演樓一安驚呼受寵若驚，覺得這比「咒」還恐怖。

樓一安傍晚透過劇組分享，行銷通知他電影代表角逐奧斯卡好消息時，有點被嚇到，覺得這件事比恐怖國片「咒」還恐怖，當被詢問感言時，更直接脫口說出：「怎麼不是『咒』？人家很會嚇人耶！」

樓一安謙虛表示，今年還有很多精彩台灣電影，能入選有點受寵若驚，但如果「該死的阿修羅」因此有機會讓更多海外觀眾看到，也是很棒的一件事，感謝大家。本片監製徐國倫也相當驚訝興奮，「終於懂『受寵若驚』是什麼意思，希望有機會可以代表台灣走進奧斯卡」。

在片中飾演夜市隨機殺人案凶手的黃聖球，在拍戲空檔得知消息時，相當興奮，「能讓更多人看到台灣的電影我真的感到超開心，希望『該死的阿修羅』能過關斬將一路前進奧斯卡」，有趣的是，他先前參與演出的「誰先愛上他的」，也曾代表台灣角逐奧斯卡。

以「該死的阿修羅」先後斬獲金馬獎、台北電影獎最佳女配角的王渝萱，聽聞後也表示，身為劇組其中一員非常幸福，「即便已經下片一陣子了，都可以再感受到這世界有很多美好的事情還繼續開展下去」。

樓一安的老戰友黃姵嘉也替導演開心：「為導演開心、替團隊開心，因為導演光是劇本就修了十幾版本，能被關注真的是對我們大家莫大鼓舞，也預祝能為台灣取得好成績。」演員賴澔哲也直呼相當感動，期待台灣的好作品和優秀創作者都能持續發光。

而以「該死的阿修羅」提名金馬獎最佳新人獎的潘綱大，也不改幽默個性，向樓一安喊話：「昨天凌晨跟一位設計師朋友在聊工作，他說要來算每個職業的時薪，我就在想當演員到底要怎麼算我工作了幾個小時？總之結論是1000/hr，看來分母又要繼續增加了，我非常快樂！老導！請客！」

「該死的阿修羅」9月1日也將於CATCHPLAY+影音平台上架。（編輯：陳仁華）1110815

樓一安
該死的阿修羅代表台灣角逐奧斯卡 爭最佳國際影片[影] 金馬影帝莫子儀報結婚喜訊 感謝影迷與親友祝福
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
一天燒百萬拍「流麻溝十五號」姚文智歡喜做甘願受[影]