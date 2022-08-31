台灣新電影40週年 戀戀風塵、稻草人大銀幕再映

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金馬終身成就獎得主、導演侯孝賢在1986年執導作品「戀戀風塵」，描述礦工孩子到台北打拚的70年代時代背景，以及小情侶的青澀戀曲，將於台灣新電影40年回顧展中重映。（國家影視聽中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月31日

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）適逢台灣新電影40週年，國家影視聽中心策劃回顧展，重映「戀戀風塵」、「稻草人」、「牯嶺街少年殺人事件」等經典外，也挖掘同代難得一見作品，召喚新電影的叛逆與革新精神。

「台灣新電影」（1982-1986）以革新運動的姿態載入史冊，在台灣影史上占有重要地位，代表人物包括知名導演侯孝賢、楊德昌等人，一群電影工作者以行動和作品掀起巨浪，為台灣影史留下傳奇與重要的文化遺產。

影視聽中心為這次「再新電影出發的時候：台灣新電影40年回顧」專題影展，策劃「開始的開始」、「新電影再發現」、「結束的開始」、「在野的新影像」4個子單元，以被視為台灣新電影起點的電影「光陰的故事」（1982）為分水嶺，視野由中心擴及歷史角落與時代邊陲，讓更多作品有重新觀看與詮釋機會，選映34部電影。

不只楊德昌編劇的「一九零五的冬天」、張毅「竹劍少年」、金仕傑「那個破樓梯怎麼辦」、柯一正「迷林」等作在大銀幕播映外；同時也重新整頓典藏，如麥大傑「阿福的禮物」、萬仁「惜別海岸」等作品，進行4K畫質重新掃描、調光上字，讓闊別多年的新電影，在最好的時刻被好好閱讀。

此次「再新電影出發的時候」影展的名稱靈感，取自於已故電影人邱剛健未完成的詩集「再淫蕩出發的時候」。超前時代的電影先鋒邱剛健，為華語電影不能忽視的身影，身兼詩人、編劇、導演多重身分，曾以劇作3度獲得香港電影金像獎最佳編劇，並以「三個女人的故事」獲得第26屆金馬獎最佳編劇。

本次影展也將放映邱剛健唯3部導演作品「紅樓夢醒」、「唐朝綺麗男」、「阿嬰」，以此對應到台灣新電影一切革新、勇於嘗試的先鋒精神。

「再新電影出發的時候：台灣新電影40年回顧」於10月7日至11月27日為期8週放映，票券預計於9月16日週五中午12時起，OPENTIX售票系統正式開放購票。（編輯：張芷瑄）1110831

影片來源：TWCMPC

知名導演王童1987年間執導作品「稻草人」，描述在日治末期的台灣，佃農兄弟為養活成群的孩子、耳聾的母親和發瘋的妹妹，背著炸彈向殖民政府邀功領賞的荒誕故事。（國家影視聽中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月31日