楊德昌獨立時代入選威尼斯經典 修復版將世界首映

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（中央社記者王心妤台北20日電）第79屆威尼斯影展19日公布入選片單，台灣修復已故導演楊德昌的「獨立時代」入選「威尼斯經典」，8月將在影展世界首映，金馬影帝陳以文、影后陳湘琪的身影也在片中出現。

「獨立時代」（A Confucian Confusion）於1994年上映，也是楊德昌「新台北三部曲」首部作品，摘下第31屆金馬獎最佳原著劇本等獎項。片中卡司精彩，不只有陳以文、陳湘琪演出，演員王柏森、金燕玲當時也憑此片摘下最佳配角雙獎項。

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國家電影及視聽文化中心獲得楊德昌遺孀彭鎧立授權後，完成「獨立時代」4K數位修復版，修復版電影將於8月31日至9月10日在威尼斯影展世界首映。

影視聽中心執行長王君琦表示，「獨立時代」讓人們看見楊德昌早在近30年前就關注情感勞動、人設政治等現象，「當年的不受青睞正是因為他走得太前面，如今透過數位修復版本的重新問世，我們得以趕上他的腳步。」「獨立時代」目前也正在計畫國內放映，盼影迷期待。（編輯：張雅淨）1110720