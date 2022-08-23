「戀戀風塵」35年前上映 電影海報1萬張超搶手

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（中央社記者王寶兒台北23日電）導演侯孝賢執導電影「戀戀風塵」於1986年上映，電影劇照師劉振祥整理幕前、幕後劇照，集結為攝影展，今天開幕。劉振祥回憶，當年海報印1萬張，仍搶手到貼在戲院都會被偷。

劉振祥「戀戀風塵」攝影展由藝評家謝佩霓策展，今天於好好基地開幕，包含曾為「戀戀風塵」譜寫配樂的民謠作曲家陳明章、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚等人皆共襄盛舉，侯孝賢也請兒子代表前往恭賀攝影展開幕。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近年影響世界，劉振祥因此整理起封藏多年的照片，其中就包含「戀戀風塵」底片。劉振祥說，上回到好好基地拜訪時，攝影家張照堂個展即將結束，經營好好基地的攝影家何經泰便詢問他是否有意願籌辦展覽。

今年時逢「戀戀風塵」35週年，劉振祥向中央社記者分享，好好基地靠山面海，和「戀戀風塵」中的山城場景格外呼應，氛圍特別又合適。時隔多年看到這些劇照，可以看到現已不復存在的景色，例如當年的台北車站、第一劇場等，電影取景地九份現在看來也不相同。

劉振祥回憶，當年「戀戀風塵」上映時，九份昇平戲院掛著電影海報的景象仍印象深刻。原先中影只印5000張，但不斷被偷、不斷被人索取，後來又加印5000張，結果貼出去3天，全部海報就沒了。

「戀戀風塵」海報有多夯？2004年，曾有藏家出價2萬元徵「戀戀風塵」海報而不可得，設計師陳歡手中僅剩2張，也曾有人開價6萬元求他割愛，還有藝術家如吳天章以「戀戀風塵」海報為創作藍本，讓海報成為新創作的起點。

今天開幕記者會上，劉振祥也特別秀出友人收藏的原版海報，如今網路標價可達新台幣7萬8000元，從海報背面還可以看出黏貼痕跡，可見是從電影院撕下來的。

劉振祥「戀戀風塵」攝影展今天起於好好基地藝文館展出至10月30日。（編輯：張芷瑄）1110823