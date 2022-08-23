重返青澀山城 劉振祥「戀戀風塵」攝影展登場

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攝影家劉振祥（圖）畢業於復興商工美術科，他退伍後第一份工作就是擔任導演侯孝賢執導電影「戀戀風塵」的劇照師，劉振祥也以新聞攝影聞名，為台灣民主轉型留下許多歷史影像，1987年起也參與雲門舞集的攝影工作。「戀戀風塵」攝影展23日起展出。中央社記者王寶兒攝 111年8月23日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）男孩和女孩穿著學校制服，一前一後漫步回家，畫面甜蜜而青澀，這是電影「戀戀風塵」的經典劇照，當年首次擔任電影劇照師的劉振祥，35年後推出「戀戀風塵」攝影展，今起展出。

「戀戀風塵」由導演侯孝賢執導，並於1986年上映，劇情刻劃相識於故鄉的男孩阿遠和女孩阿雲，相繼到台北工作而面臨到的成長抉擇。1985年，當年22歲的劉振祥剛退伍，經攝影家陳懷恩介紹，第一份正式工作就是到「戀戀風塵」劇組擔任劇照攝影師。

劉振祥今天向中央社記者表示，從1981年開始便有拍攝作品，1983年也曾擔任電影「兒子的大玩偶」側拍助理工作，真正的第一份工作及電影劇照拍攝工作就是「戀戀風塵」。

劉振祥「戀戀風塵」攝影展23日起在瑞芳好好基地藝文館展出。（圖取自劉振祥臉書facebook.com）

「戀戀風塵」攝影展場。（圖取自劉振祥臉書facebook.com）

「戀戀風塵」攝影展今天於攝影家何經泰經營的好好基地開幕。劉振祥致詞時也提及當年初出茅廬的不安，「劇照到底怎麼拍？我有很多問號，於是在不懂的狀況下拍了很多很多。」他不只是劇照師，還身兼司機，劇組每天第一個報到、最後一個離場的總是他。

正因為沒有對「劇照」的既定想法，劉振祥反而更能捕捉到獨有視角。例如有1張照片是鏡頭準備開拍時，他突然從鏡頭後殺出去，瞄準侯孝賢、演員及幕後工作人員按下快門，捕捉電影劇組人員最真實的工作情況。

劉振祥笑說，從照片可以看出照片內的人們神情有些錯愕，「都要開拍了，我就這樣突然衝到鏡頭前，因為我認為劇照師不是服務劇情，還要抓時代氛圍。」

以「戀戀風塵」經典劇照為例，劉振祥說，當下他也不會知道這張照片會成為後來的海報主視覺，許多場戲要開拍時，導演也不會告訴你這場多重要，都是努力捕捉當下，並在事後挑選過程中體現畫面氛圍。

劉振祥說，今年逢台灣新電影40週年、「戀戀風塵」35週年，許多與電影有關的展覽相繼推出，這套「戀戀風塵」劇照經由整理，又有了時間的沉澱，讓他回味起來感到格外特別，「一切有圖為證，這感覺特別不一樣，留下了什麼。」

劉振祥「戀戀風塵」攝影展今天起於好好基地藝文館展出至10月30日。（編輯：張芷瑄）1110823