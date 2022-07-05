潘小俠凝視蘭嶼42年 鏡頭裡外都有故事

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攝影家潘小俠3日在台北發表新書「蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022」，他用光陰捕捉蘭嶼真實動人的面貌，呈現潘小俠個人的攝影風格。中央社記者王飛華攝 111年7月3日

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）攝影家潘小俠以鏡頭記錄蘭嶼人文及自然風情長達42年，用影像呈現蘭嶼原住民的心路歷程與日常生活，日前出版「蘭嶼記事」一書，並舉行新書發表會，潘小俠親自導覽解說每一張照片背後的故事。

發表會3日在台北獨立書店「左轉有書」舉行，由作家林文義主持，現場文友、攝影家齊聚，包括前原民會主委孫大川、詩人李敏勇、作家陳耀昌、攝影家劉振祥、公視董事長胡元輝等人出席，作家夏曼．藍波安以視訊為好友帶來祝福。

孫大川致詞時表示，潘小俠身為新聞工作者，站在第一線記錄台灣社會的重大改變，用鏡頭照顧其中許多細節，尤其原住民領域長久以來被社會所忽略，原住民面對自身土地、環境所展開的各種運動，潘小俠都親自記錄、參與，潘小俠為蘭嶼拍攝一系列反核廢料運動的影像，同時也激起台灣社會對環境意識的反省。

孫大川特別感謝潘小俠透過影像作品為原住民發聲，讓原住民議題被看見。

李敏勇致詞時表示，潘小俠是攝影界的游俠，在新聞界堅守紀實攝影及報導攝影的崗位，仍極力展現自身的影像風格。

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李敏勇說，影像可以保留消失的歷史，讓後人得以持續與之對話，潘小俠不論是為文學家、美術家乃至蘭嶼原住民進行記錄，都為土地、歷史、藝術乃至文化留下珍貴見證。

潘小俠在現場為每一張照片進行解說，畫面充滿張力及情感，如一張山羊成群結隊越過龍頭岩小徑的影像，如同珍珠項鍊圍在盛裝貴婦的頸項；招魚祭前夕的家族合照，頭戴巨大銀盔的父親與身著現代化服飾的家人合影，完全沒有違和感；經典的蘭嶼勇士舞，男性穿著傳統服裝，半裸展現肌肉及面部表情，充滿力與美，也象徵蘭嶼在現代化進程中，努力維繫傳統文化的勇氣與堅持。（編輯：張雅淨）1110705

攝影家潘小俠3日在台北發表新書「蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022」，書中收錄40多年來拍攝蘭嶼及達悟族的作品。中央社記者王飛華攝 111年7月3日