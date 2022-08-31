藝術家62歲入圍金馬新人 沒走歪感謝父親另類管教

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）62歲藝術家林鉅以電影「兜兜風」寡言嗜賭父親一角，成為金馬獎最年長新人入圍者。現實中沒孩子的他，演戲時把親生父親形象帶入，笑說從小逃學沒變壞，都得感謝父親另類管教。

林鉅年輕時因導演侯孝賢而接觸電影，「侯孝賢認為我適合當演員，但我沒自信，不當一回事，後來他就沒找我了。」

林鉅坦言，自己這一代做藝術的，多多少少有點電影夢，不過自認非專業演員。當「兜兜風」導演詹凱迪邀他演出時，林鉅還苦勸對方另尋他人，「電影那麼貴，又是他的第一部長片，最好不要冒險找我做這種傻事」，不過最後仍被導演誠意感動。

面對新生代導演的作品，林鉅並沒有輕忽這份工作，他不禁自問：「演員是什麼？」內心認為「好的演員是非常了不起的藝術家。」過去缺乏挑戰的自信，這次決定鼓起勇氣面對。

林鉅拍完這部電影之後，對演員這個職業更加尊敬，他說：「這部電影是第一次讓我有演員的自覺，我更欽佩演員這個藝術家形式，我不是要當電影明星，但既然花時間就不能浪費生命。」

被問及入圍金馬獎後，是否有更多影視邀約，林鉅強調接戲還是看緣分，由於時間幾乎都專注在繪畫創作上，無法拍攝太多作品，透露今年確實有接新片，但對方必須有明確非他不可的理由，「要很清楚地告知為什麼找我，台灣明明就有很多優秀的專業演員，應該去找他們才對。」

「兜兜風」探討一對沉默的父子關係，現實中並沒有孩子的林鉅說，腦袋裡唯一的父親形象就是自己的爸爸。談到父親的「傳奇事蹟」，林鉅顯得相當興奮，他形容爸爸是個很妙的人，更是他心目中的偶像，在家養羊和魚不稀奇，甚至連熊和老鷹都能養。

面對林鉅學生時代經常逃學到處遊蕩，爸爸不多管教，也不用傳統的打罵教育，反倒是下工之後常帶孩子一起去看電影，看到他抽菸只說一句：「抽好一點的（菸）！」林鉅感謝地說：「所以我雖然行為脫序，但絲毫沒有變壞反叛的機會。」

「兜兜風」將於9月30日上映。（編輯：張雅淨）1110831