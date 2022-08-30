金馬影展公布開閉幕片 許光漢、林柏宏大談夫夫戀

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（中央社記者王心妤台北30日電）金馬影展今天公布本屆由導演詹京霖新作「一家子兒咕咕叫」拉開序幕，閉幕片則是導演程偉豪的新作「關於我和鬼變成家人的那件事」，將男星林柏宏與許光漢配對展開的奇幻之旅。

詹京霖曾以「狀況排除」、「川流之島」入圍金馬獎最佳短片、最佳新導演，「一家子兒咕咕叫」描述以賽鴿維生的家庭，因兒子失蹤、經濟壓力和青春躁動逐漸被壓垮，一名流浪少年的加入才讓他們的生活被改變。

電影由游安順與楊麗音主演，另外還有新演員胡智強、李夢苡樺。詹京霖表示，「很榮幸，很驚喜，這一羽鴿子領著『咕咕叫』團隊來到金馬，心中充滿感激。」

程偉豪曾執導「紅衣小女孩」、「目擊者」、「緝魂」，創作類型多元。新作「關於我和鬼變成家人的那件事」融合靈異、偵探、喜劇。劇情描述警察許光漢在辦案蒐證時誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」，攜手緝毒追凶，展開笑中帶淚的旅程。

林柏宏表示，新片能在金馬影展與觀眾見面是最好的安排，期待給大家爆笑的感動；許光漢則笑稱，對電影首映比導演還期待，但又很害怕受傷，期待大家看見他的突破演出。程偉豪則希望觀眾有笑有淚的的離開戲院。

2022金馬影展將於11月2日至20日登場。（編輯：張芷瑄）1110830