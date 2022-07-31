粽邪導演從鬼屋拍到推理書屋 笑嘆人的世界也恐怖

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茁劇場系列作偵探推理劇「滴水的推理書屋」，找來恐怖國片「粽邪」導演廖士涵（圖）執導，他打趣自己是從「鬼屋來到了推理書屋」。（三禾行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月31日

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）茁劇場系列作品偵探推理劇「滴水的推理書屋」，找來恐怖國片「粽邪」導演廖士涵執導，他打趣說自己是從「鬼屋來到了推理書屋」，帶著觀眾解謎之際也體驗人性黑暗面。

「滴水的推理書屋」原著為作家臥斧作品，由金鐘獎編導王小棣帶領廖士涵及編劇丁虹宇，以「由文本出發，固守原著精神，展現變化莫測人性，探討冤案如何發生」創作精神，經歷上千小時討論，擷取原著中的元素改編呈現，由羅宏正、李沐、黃河、陳婉婷、林映彤、吳翰林共同主演。

劇中推理書屋店長兼推理社長羅宏正對人性的不信任，把十年好友每個都懷疑一遍，卻只偷偷觀察究竟是誰陷害了誰。加上成員們各有不能與人傾訴的心事，辦案的菜鳥檢察事務官李沐更是誰都不信，只相信自己，使全劇充滿人性黑暗面。

「這種人性黑暗面跟鬼片可說一模一樣，鬼片恐怖的是鬼，但現實中，恐怖的是人才對。」拍過電視劇「積木之家」、「粽邪」系列，廖士涵表示，這幾年都在跟鬼打交道，現在他自嘲回到人的世界，處處有凶殺案的現實世界，或許還比鬼界可怕。

廖士涵笑說：「劇中死了幾個人，到底為何被殺？有的又為何這麼晚才被發現死亡，想一想就細思極恐」，也讓監製王小棣看完全片後極力推薦，每遇到人就說：「有比『滴水的推理書屋』好看的推理劇，來找我！」

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廖士涵也透露相中李沐擔任女主角原因，是她的眼神很吸引人，「很靈動，感覺像隨時在想事情」。李沐則分享拍完這部劇後簡直一夜「登大人」，過去的戲不用到命案現場、不必驗屍，這次對她來說相當挑戰，也因飾演公職人員，得揣摩辦案的急迫心情，笑稱自己在拍攝兩個月中「稍微長大些」。

「滴水的推理書屋」8月6日起，每週六晚上9時於MyVideo、公視同步播出，一次播映2集。週日中午12時上架中華電信MOD、晚上10時台視播出，隔週一上架LINE TV。（編輯：卞金峰）1110731