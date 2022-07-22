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沛小嵐「民雄鬼屋」演技突破 夢到楊謹華怒瞪心驚

2022/7/22 15:06
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（中央社記者王心妤台北22日電）恐怖片「民雄鬼屋」劇組今天分享拍攝點滴，沛小嵐在片中飾演楊謹華的母親，不過首次演出恐怖片就嚇到邊拍邊唸符咒，並隨身帶平安符；她甚至因為入戲，還夢到楊謹華瞪自己。

「民雄鬼屋」演員沛小嵐、麥語彤、宥凱今天出席特映會並接受媒體訪問。沛小嵐表示，劇組邀請演出時，提到會有殘暴行為，她請示家裡神明獲得3個聖筊後才答應演出，拍攝過程也都隨身帶著2個護身符，沒想到第一天的神壇戲，就不舒服到嘔吐。

沛小嵐表示，因為她在片中重男輕女，導致飾演女兒的楊謹華充滿恨意，下戲後還夢到楊謹華坐在一旁怒瞪，讓她更為心驚；另一幕要砍頭的戲，沛小嵐看著躺在地上的楊謹華，則是心裡默念佛號，表情盡力保持平靜。

宥凱片中有一場對楊謹華暴力相向的動作戲，他今天表示，「我覺得她當時很憎恨我，一句話都不想跟我說。」但事前溝通時，楊謹華要他盡力演出，兩人都因為太用力，宥凱傷到腳，楊謹華的背也受傷。

麥語彤片中飾演楊謹華的女兒，也因為太過入戲作惡夢，甚至入戲到半夜找爸爸媽媽，也靠著協助拍攝的道士作法加持，隨身帶著「打鬼棒」。

「民雄鬼屋」將於29日上映。（編輯：屈享平）1110722

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