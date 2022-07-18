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首頁 / 娛樂

香港金像獎謝賢稱帝 陳木勝遺作怒火奪最佳電影[影]

2022/7/18 10:12（7/18 10:40 更新）
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高齡85歲的香港藝人謝賢（左）17日以「殺出個黃昏」奪下金像獎最佳男主角。（圖取自facebook.com/hongkongfilmawards）
高齡85歲的香港藝人謝賢（左）17日以「殺出個黃昏」奪下金像獎最佳男主角。（圖取自facebook.com/hongkongfilmawards）
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（中央社記者張謙香港18日電）第40屆香港電影金像獎昨晚頒獎，已故導演陳木勝的遺作「怒火」奪「最佳電影」，謝賢憑「殺出個黃昏」奪得「最佳男主角」，中國演員劉雅瑟憑電影「智齒」奪得「最佳女主角」。

頒獎禮在九龍灣國際展貿中心舉行，去年因鼻咽癌病逝的陳木勝憑著「怒火」奪「最佳電影」之餘，也憑此奪「最佳導演」。

「怒火」同時獲得「最佳剪接」、「最佳動作設計」。

影片來源：英皇電影 Emperor Motion Pictures - Official

今年85歲的藝人謝賢，是藝人謝霆鋒的父親，年輕時已是香港藝壇著名小生，當年的名氣更勝今天的謝霆鋒，他在「殺出個黃昏」中主演一名年老殺手，結果憑此奪「最佳男主角」。

影片來源：華映娛樂

劉雅瑟在「智齒」中飾演一名邊緣人物；「智齒」同時奪得「最佳編劇」、「最佳攝影」、「最佳美術指導」。

香港金像獎17日頒獎，中國演員劉雅瑟憑「智齒」獲得最佳女主角獎。（圖取自facebook.com/hongkongfilmawards）
香港金像獎17日頒獎，中國演員劉雅瑟憑「智齒」獲得最佳女主角獎。（圖取自facebook.com/hongkongfilmawards）
影片來源：太陽娛樂文化電影頻道

另外，電影「梅艷芳」奪得5個獎項，包括「最佳女配角」、「最佳新演員」、「最佳服裝造型設計」、「最佳音響效果」、和「最佳視覺效果」。

影片來源：Sony Pictures 索尼影業

「最佳男配角」由17歲演員馮皓揚奪得，他在電影「媽媽的神奇小子」中飾演少年蘇樺偉；「最佳女配角」由31歲的馬來西亞籍演員廖子妤奪得，她在電影「梅艷芳」中飾演梅愛芳一角。

「最佳亞洲華語電影」由「美國女孩」奪得。

大會早前已經公布，「終身成就獎」頒給第一屆香港金像獎最佳男主角許冠文。（編輯：唐佩君/）1110718

導演阮鳳儀（右）的「美國女孩」獲得最佳亞洲華語電影。（圖取自facebook.com/hongkongfilmawards）
導演阮鳳儀（右）的「美國女孩」獲得最佳亞洲華語電影。（圖取自facebook.com/hongkongfilmawards）
影片來源：卡卡洛普.電影
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