勞動金像獎不找明星 邀金馬音效師代言盼職人關注

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2022勞動金像獎以「職人勞動工作者」為主題，邀請在影視產業深根多年的音效師周震（圖）代言，盼讓勞工權益更加被重視。（電影戲劇業職業工會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）2022勞動金像獎競選開跑，有別於先前請演員、明星擔任代言人，本屆特邀影視界人稱「周師父」、金馬獎得主音效師周震代言，盼讓勞工權益更加被重視。

勞動影像嘉年華由台北市政府勞動局主辦、電影戲劇業職業工會承辦，希望讓大眾看見各產業在疫情期間面對新的困難挑戰、適應不同工作型態的勞工，特地將影展主題設定為「疫起勞動」，由「神人之家」監製陳璽文擔任策展顧問。

今年勞動金像獎也以「職人勞動工作者」為主題，邀請在影視產業深根多年的音效師周震代言。他曾以「灼人秘密」榮獲金馬獎最佳音效肯定，作品類型也極為豐富，包含「九降風」、「冰毒」、「日常對話」、「台灣男子葉石濤」等。

周震以「鋼澆鐵鑄、職人匠心」為出發點，希望影視產業的職人關注並共享本屆盛事，「期待讓觀眾看到不同作品，對不同社會階層、國籍的人能夠多理解、多些同理心，讓大家的距離不要這麼遠」。

平時埋頭音效工作的周震為何點頭答應代言，他笑言是為了「懷舊」，當年還是女朋友的老婆，任職於這個影展的承辦單位，「曾經一起在半夜去公車站貼海報，很像回到高中時期，集體創作完又一起出來亂逛、吃宵夜，是很年輕熱血的活動！」

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周震強調，過去為不少和勞工相關的紀錄片製作音效，目前手邊進行的紀錄片「九槍」和剛在台北電影節首映的「夢遊樂園」都和移工有關，他盼望透過這個影展能讓勞工權益和各國民權推動的進程更加被重視，「政府需要看到人民真實的感受，尤其是底層勞工的感受」。

台北市政府勞動局表示，2022勞動金像獎影片徵選競賽至8月31日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達新台幣75萬元，只要是2019年以後拍攝完成、以勞動為核心的影片，均可角逐不分類首獎35萬元，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品踴躍參賽。（編輯：張芷瑄）1110713