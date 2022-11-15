蔡亘晏首當女主問鼎金馬影后 曾自我質疑哪裡不好

演員蔡亘晏首次擔綱女主角，就以恐怖國片「咒」入圍第59屆金馬獎最佳女主角獎，蔡亘晏不諱言曾有過低潮期，質疑自己不夠好。（攝影師賀文俊，經紀公司提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月15日

（中央社記者王心妤台北15日電）首次擔任電影女主角的演員蔡亘晏以「咒」入圍第59屆金馬影后，她說，一路看著朋友擁有代表作，也曾自我檢討哪裡不好，後來才意識到機會來臨前，唯一能做的就是做好準備。

「咒」以偽紀錄片手法，將觀眾帶進恐怖世界，全台票房達新台幣1.7億元，在國際串流平台Netflix上架後，也寫下國片在Netflix全球排名最佳紀錄，曾闖進全球非英語電影觀看數第4名，更登上台、日、港、星、越、印尼電影放映冠軍。

蔡亘晏接受中央社記者專訪表示，相較於入圍台北電影獎影后時，這次已經比較沒那麼緊張，還忘了金馬獎公布入圍的時間，正巧騎機車送女兒去補習班，收到恭賀訊息時，她還回覆朋友「你恭喜什麼？」

雖然無緣摘下北影影后，但蔡亘晏認為是累積了新的經驗，更開心的是受到評審肯定，也有機會讓更多觀眾看見這部作品。蔡亘晏透露，「咒」演員高英軒一開始曾想勸退她，「他說演這個角色會很痛苦跟辛苦，心靈層面會負荷不住，叫我不要去。但我覺得演鬼片的機會少，又是女主角，還是想挑戰看看。」

首次擔綱女主角就問鼎影后，蔡亘晏不諱言曾經有過低潮期，看著同是戲劇系畢業的朋友擁有代表作或是得獎，「我替他們真心開心的同時，也會很羨慕，自問是不是哪裡不好，才得不到機會，因為我很常到最後一關二選一時被刷掉。」

加上另一半黃健瑋也是演員，陸續都產出作品，熱門台劇「斯卡羅」、「茶金」都有他的身影，蔡亘晏透露，丈夫都會不斷鼓勵她，也不會限制她該做什麼，她笑說：「有時候也會想說你也沒比較厲害吧！」

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雖然有過低潮期，但蔡亘晏更意識到機會來臨前，唯一能做的就是做好準備。她說：「我的方式就是多學新技能，像是疫情期間沒有工作，我就練習滑長板，演員平時要注意不能受傷，沒有工作我就可以盡量摔倒囉，說不定哪天就會需要這個技能。」

蔡亘晏私下害怕看恐怖片，她笑說，「咒」上映至今只看了一遍，當時在錄音室後製配音時，還被廟婆衝刺的畫面嚇到流眼淚。但蔡亘晏也說，「咒」不只是恐怖片，更多的是談論愛，「或許年輕觀眾會注意到沉浸式互動，但也有年長的觀眾會看到親情。」（編輯：張雅淨）1111115